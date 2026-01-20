[공식]라포엠, 오늘(20일) 1년 9개월만 컴백…미니 3집 '얼라이브' 발표

기사입력 2026-01-20 08:24


[공식]라포엠, 오늘(20일) 1년 9개월만 컴백…미니 3집 '얼라이브'…
사진 제공=드라마하우스스튜디오

[스포츠조선 정빛 기자 크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)이 1년 9개월 만의 신보로 가요계에 돌아온다.

라포엠은 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 세 번째 미니 앨범 '얼라이브(ALIVE)'를 발매하고 화려한 가요계 귀환을 알린다.

'얼라이브'는 변화의 한가운데서 멈추지 않고 지금 이 순간을 '살아 있음을 증명하는 시간'으로 만들겠다는 선택과 다짐을 담은 앨범이다. 그 다짐에서 출발해 규칙을 넘어 달려나가는 순간과 마침내 누군가와 함께 도달하게 되는 약속까지의 서사를 그린다.

타이틀곡 '멘트 투 비(Meant to Be)'는 삶에서 마주하는 거대한 시련과 불행을 피하지 않고 정면으로 받아들이는 마음을 섬세한 언어로 풀어낸 곡이다. 특히 가요계 대표 '히트 메이커' 김이나가 작사를, '킹더랜드', '폭군의 셰프' 등 다수의 인기 드라마 OST를 작업해 온 럭키클로버가 작곡에 참여해 곡 완성도를 높였다.

이 외에도 불확실한 지금 이 순간을 살아 있음을 증명하겠다는 강렬한 에너지를 담은 새 앨범 동명의 곡 '얼라이브', 두려움과 어둠 속에서도 곁을 지키는 사랑의 힘을 그린 스페인어곡 '에스떼 아모르(Este amor)', 무대 위에서 다시 만나 함께 웃게 될 미래를 노래한 '오랜 약속', 황무지 같은 현실 속에서도 끝내 살아내겠다고 외치는 의지를 담은 '살리라'까지, 크로스오버의 정수를 보여줄 다채로운 총 5곡이 알차게 수록됐다.

수록곡 또한 MBC 아나운서 겸 작사가 김수지, 페퍼톤스 신재평, 안예은 등 실력파 작가진이 대거 참여해 눈길을 끈다. 그 중에서도 '얼라이브'와 '오랜 약속' 두 곡의 작곡은 SM엔터테인먼트의 뮤직 퍼블리싱 전문 자회사 크리에이션뮤직라이츠와의 협업으로 더욱 기대를 모은다.

이처럼 다양한 장르로 구성된 총 5곡의 음악은 라포엠의 크로스오버 그룹으로서의 정체성을 더욱 공고히 하는 동시에, 장르의 경계를 넘어 앞으로도 이어질 이들의 행보를 분명히 보여준다. 라포엠이 지나온 시간 끝에서 마주한 '현재' 그 자체를 보여주는 새 앨범을 통해 어떤 감성과 하모니를 들려줄지 기대가 커진다.

라포엠은 '얼라이브' 발매 후 2월 7일과 8일 부산에서 시그니처 콘서트 '라포엠 심포니(LA POEM SYMPHONY)'도 개최하고 팬들과 만난다. 이는 지난해 11월 서울을 뜨겁게 달군 '라포엠 심포니'의 앙코르 공연으로, '얼라이브'의 수록곡 전곡을 오케스트라와 함께 라이브로 만나볼 수 있는 것이 특징이다.


신보 후 공연으로 다시 한번 팬들을 만나는 라포엠은 자신들만의 압도적인 하모니로 짜릿한 감동을 전할 예정이다.

라포엠의 세 번째 미니 앨범 '얼라이브'는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양치승, 5억 사기→유명 가수에 뒤통수...결국 헬스장 폐업 "모든 걸 잃었다" ('말자쇼')

2.

류시원 장모 "딸 결혼 반대, 이런 사람이 내 딸과 결혼한다니" ('조선의 사랑꾼')

3.

박수홍 14개월 딸 재이, 부자 할아버지의 '300평 대저택' 입성…"제 집 같아"

4.

한채아, '으리으리 대저택+운동실' 시댁 차범근家 자랑..."시母, 신경 써서 만든 공간"

5.

효연, 소녀시대 멤버들과 불화 고백 "방송국과도 사이 나빠질 위기" ('동해물과')

연예 많이본뉴스
1.

양치승, 5억 사기→유명 가수에 뒤통수...결국 헬스장 폐업 "모든 걸 잃었다" ('말자쇼')

2.

류시원 장모 "딸 결혼 반대, 이런 사람이 내 딸과 결혼한다니" ('조선의 사랑꾼')

3.

박수홍 14개월 딸 재이, 부자 할아버지의 '300평 대저택' 입성…"제 집 같아"

4.

한채아, '으리으리 대저택+운동실' 시댁 차범근家 자랑..."시母, 신경 써서 만든 공간"

5.

효연, 소녀시대 멤버들과 불화 고백 "방송국과도 사이 나빠질 위기" ('동해물과')

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜] 손흥민 대통곡, 슬픈 공식발표...인생 최고 절친, 사실상 시즌 아웃→토트넘서 방출될 듯 '월드컵도 불투명'

2.

망했다! "손흥민, 단기 임대 거절"→"포체티노 당장 안 와" 토트넘, 프랭크 '전격 경질' 불가능...英 단독, "즉시 선임 가능성 전혀 없어"

3.

'초대박' 황희찬(PSV, 29) 미쳤다! 1000만 파운드 우승팀 '즉시 매각'…팰리스까지 관심→울버햄튼, HWANG 주급 부담스럽다

4.

패닉의 '빅2' 이탈, 누구로 메우나? '안정형' 박vs박? '홈런치는 유격수'도 있다

5.

역대급 K머신, 삼성 한화 롯데 운명 쥔 괴물 신입 '빅3'의 등장, 제2의 니퍼트 네일 폰세 다 모였다, 넘버1은?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.