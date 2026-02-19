[SC리뷰] 영철, 옥순에 “다른 분 알아봐” 선 긋기…영수·영식까지 얽힌 30기 대반전

[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO' 30기의 러브라인이 예상을 깨고 급격히 요동쳤다. 첫 데이트 이후 동시 선택이 이어지며 '솔로나라 30번지'는 사실상 혼돈에 빠졌다.
18일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 낮 데이트는 솔로남이, 밤 데이트는 솔로녀가 선택하는 '동시 선택' 방식이 공개됐다. 그 결과는 대반전이었다.
영식과 1:1 데이트에 나선 영자는 차 문을 열어주는 에스코트를 쿨하게 거절하고, 운전이 서툰 영식에게 "제 차로 가시겠냐"고 제안하며 당찬 매력을 드러냈다. 이어 주식으로 1년 연봉을 날렸던 경험까지 솔직히 털어놓으며 "입사 1년 늦게 했다고 생각하면 된다"는 초긍정 마인드를 보였다. 영식은 "이제 다른 분을 알아보지 않아도 될 것 같다"며 사실상 직진을 선언했다. 영자 역시 "설레기 시작한 것 같다"고 밝혀 쌍방향 분위기를 형성했다.
반면 영철은 순자·옥순과 2:1 데이트에 나섰다. 긴장한 영철은 수저를 세팅하며 손을 떨었고, 대화 분위기에서도 온도 차가 드러났다. 옥순과의 대화는 짧게 마무리한 반면, 순자에게는 "대화해보고 싶었던 사람이 와줘서 좋았다"고 호감을 표현했다. 이후 영철은 옥순에게 "저 말고 다른 분을 알아보시라"고 조심스럽게 거절 의사를 밝혀 분위기를 얼어붙게 했다.
영수 역시 혼란의 중심에 섰다. 영자에게 선택받지 못했던 영수는 "완전 혼란"이라며 고민을 드러냈지만, 동시 선택에서는 1순위 영자가 아닌 순자 곁으로 향해 모두를 놀라게 했다. 옥순에게 이불을 가져다주는 매너를 보였던 영수는 "여동생 같아서"라고 선을 그었으나, 옥순이 "다르게 생각해주면 안 되냐"고 돌직구를 던지며 또 다른 긴장을 만들었다.