박보검 '보검 매직컬' 살리자..'폭싹' 박해준X최대훈 최초 알바생 취업 '등판'

기사입력 2026-02-19 14:37


[스포츠조선 조지영 기자] 박해준, 최대훈이 '보검 매직컬' 최초의 알바생으로 취업한다.

오는 20일 저녁 8시 35분에 방송될 tvN '보검 매직컬' 4회에서는 박해준과 최대훈이 새싹 이발사 박보검의 든든한 지원군으로 깜짝 등장, 이발소 삼 형제는 물론 마을 주민들과 유쾌한 추억을 쌓을 예정이다.

이날 박보검, 이상이, 곽동연은 유유히 자전거를 타고 나타난 박해준과 최대훈의 모습에 놀라움을 감추지 못한다. 특히 두 사람과 드라마 '폭싹 속았수다'를 함께했던 박보검은 곧장 밖으로 나가 격한 포옹을 나누며 반가움을 표한다고.

알바생들은 이발소 삼 형제의 일손을 돕기 위해 온 만큼 두 팔을 걷어붙인다. 먼저 박해준이 붕어빵 담당으로 데뷔할 예정이다. 손님들에게 내어드릴 붕어빵 만들기에 도전하는 박해준이 간식 총괄 곽동연의 가르침 속에 기술을 전수받는 가운데 과연 곽동연은 박해준에게 어떤 평가를 내렸을지 궁금증을 유발하고 있다.

그런가 하면 최대훈은 일당백 알바생에 등극할 조짐이다. 손님의 머리를 감겨주는 일은 처음이지만 야무진 손길, 모두를 웃음 짓게 하는 유머 감각을 겸비한 그의 활약에 박보검도 "너무 잘하신다. 믿고 그냥 맡기겠어"라고 만족했다는 후문.

첫 특급 알바생 박해준, 최대훈의 거침없는 활약은 20일 저녁 8시 35분에 방송될 tvN '보검 매직컬'에서 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

