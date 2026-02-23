"한 번도 못간 사람도 있는데"…부부상담사子, 두번째 이혼 위기→소문 막기위해 거액 위자료 지급, 비밀각서까지(탐비)

기사입력 2026-02-23 09:09


[스포츠조선 고재완 기자] 두번이나 바람을 피워 이혼을 당한 아들의 등장에 데프콘이 씁쓸한 웃음을 짓는다.

23일 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에는 "불륜으로 이혼당한 아들이 재혼 후에도 또 바람을 피우는 것 같다"는 한 여성의 다급한 의뢰가 등장한다. 명성 높은 부부상담 전문가인 의뢰인은 "제 아들이 두 번이나 바람을 피워서 이혼당했다는 사실이 알려지면 누가 저한테 상담을 받겠냐"며, 며느리에게 발각되기 전 외도 증거를 확보해 조용히 상황을 정리하고 싶다고 털어놓는다. 앞서 의뢰인은 아들의 첫 번째 이혼 당시, 소문이 퍼지는 것을 막기 위해 전 며느리에게 거액의 위자료를 지급하고 비밀 유지 각서까지 작성했던 상황이었다. 이후 아들은 이혼 2년 만에 약사인 초혼 여성과 재혼했다. 이를 지켜보던 데프콘은 "한 번도 못 간 사람도 있는데... 불공평하다"며 씁쓸한 농담을 던져 웃음을 자아낸다.

사건을 맡은 탐정단은 의뢰인 아들의 뒤를 쫓기 시작한다. 겉으로 보기에는 헬스장과 어머니가 마련해준 레스토랑을 오가는 단조로운 일상이었지만, 곧 헬스장에 가는 척 옆 건물에 위치한 모텔로 향하는 수상한 모습이 포착된다. 조사 결과 의뢰인의 아들은 불륜녀와 시간차를 두고 모텔을 드나드는가 하면, 차량 안에서 밀회를 즐기는 등 치밀하게 외도를 이어가고 있었다. 그러나 진짜 충격은 불륜 상대의 정체가 드러나면서 시작된다. 불륜녀는 본처가 운영하는 약국에 찾아가 피임약을 구입하며 "꼭 남편이랑만 하라는 법 있냐"고 노골적인 도발까지 해 모두를 경악하게 만든다. 결국 의뢰인의 노력에도 아들의 문란한 사생활을 막을 수는 없었고, 의뢰인의 며느리는 이혼을 선언한다. 이에 김풍은 "저 아들은 강형욱 선생님한테 가야 된다"며 일침을 날린다. 그러나 이 모든 사건 뒤에는 어마어마한 진실이 숨겨져 있었고, 데프콘은 "진짜 무섭다"며 말을 잇지 못한다.

한편 이번 방송에는 KBS 공채 탤런트 출신이자, 성형외과 전문의 권장덕과 결혼 후 '엄친아·엄친딸'을 키워낸 '슈퍼 워킹맘' 배우 조민희가 일일 탐정으로 출격해 존재감을 더한다. 조민희는 "50세가 넘으면 반 점쟁이가 된다고 하는데, 제가 57세가 되니 사람을 보면 어느 정도 견적이 나온다"며 의미심장한 이야기를 꺼낸다. 그러면서 "데프콘을 만나면 말년에 잘 살 수 있다. 아직 결혼하지 않은 여성분들은 적극적으로 들이대시라"고 깜짝 발언을 던진다. 그리고 "데프콘 같은 사위는 어떠냐"는 질문에 이어진 조민희의 답변에 현장은 웃음바다가 된다. 현장을 들썩이게 만든 '인생 선배' 조민희의 유쾌한 입담과 인생 경험에서 우러나온 촌철살인 현실 조언의 정체는 방송을 통해 확인할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com




Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

