"이승철빼고 다 바뀌었네"…이다해·문세윤 OUT→탁재훈·송해나 투입, '신랑수업' 시즌2 다음달 19일 첫방

[스포츠조선 고재완 기자] '신랑수업2' 3MC 이승철-탁재훈-송해나의 신선한 케미가 담긴 캐릭터 티저가 공개됐다.
채널A '신랑수업2'이 약 3개월간의 재정비를 거쳐 다음달 19일 밤 10시 첫 방송을 확정지은 가운데, 제작진은 3MC의 활약상을 기대케 하는 티저를 선보여 본방송에 대한 기대감을 끌어올렸다.
이번 티저에서 '신랑수업' 론칭 때부터 '교장' 역할을 수행해왔던 이승철은 '네버 엔딩 훈화'라는 자막과 함께 '엄근진' 카리스마를 뽐낸다. 이후, '매의 눈'으로 '신랑감 후보'들의 지원 서류를 살피던 그는 "연애?"라는 말과 함께 송해나에게 배턴을 넘긴다. 직후 등장한 '연애 일타 강사' 송해나는 지휘봉을 든 채 교탁에 선 뒤, 누군가를 향해 "되냐고?"라며 지적한다. 그러면서 그는 "결혼?"이라는 질문을 던진다. 마지막으로 '킬러 문항 전문'이란 타이틀과 함께 나타난 탁재훈은 "재혼?"이라고 묻는 것도 잠시, "재훈!"이라고 자기 이름을 또박또박 외쳐 웃음을 자아낸다.
이렇게 재치 있게 '신랑수업'에서 맞춤형 연애 코치로 맹활약할 것을 예고한 3MC는 다 같이 "신랑수업! 출석 첵첵첵!"이라며 '본방사수'를 독려한다. 과연 능력과 의욕 충만한 3MC의 밀착 케어를 받으며 새로운 사랑을 찾아 나설 '신랑즈'가 누구일지에 초미의 관심이 쏠린다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com