성해은, 170cm에 70kg 충격 과거 "무작정 굶어서 20kg 뺐다"

[스포츠조선 정유나 기자] '환승연애2' 출신 인플루언서 성해은이 다이어트 비결을 밝혔다.
4일 성해은 유튜브 채널 '해피해은'에는 '70kg→50kg 만들었던 성해은 다이어트 비결!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 성해은은 "몸매 관리 비법에 대해 알려달라는 분들이 많았다. 그동안 어떻게 다이어트했다기보다 이렇게 운동하면 산다는 걸 보여줬다"고 말문을 열었다.
이어 성해은은 "승무원 시절 170cm에 70kg이 넘었을 때가 있었다"는 의외의 과거를 밝혀 놀라움을 자아냈다. 성해은은 70kg 시절 사진도 공개해 눈길을 끌었다.
모델 아르바이트를 위해 절식하고 굶어서 50kg까지 뺐다는 성해은은 "승무원에 합격한 후 기내식을 먹고 살이 엄청 쪘다. 몇 트레이씩 먹고 현지식도 많이 먹고 그랬다. 그래서 살이 무섭도록 쪘다"며 "승무원 유니폼 사이즈를 계속 늘렸는데, 어느순간 더 이상 늘릴 수 있는 사이즈가 한 사이즈밖에 안 남더라. 경각심이 들어서 그 때부터 다이어트를 했다"고 털어놨다.
성해은은 '식단'과 '본인에게 맞는 운동'을 강조했다.
먼저 성해은은 현재 실천 중인 식단 원칙 세 가지를 공개했다. 식이섬유-단백질-탄수화물 순서로 먹기, 균형 잡힌 탄단지, 복합 탄수화물 섭취하기, 아침 공복에는 클린식, 야식 절대 금지 등이었다. 성해은은 "밖에서 잘 먹는 만큼 집에서는 철저하게 클린한 식사를 먹으며 균형을 잡는다"고 강조했다.