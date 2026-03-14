허경환, ‘놀뭐’ 고정 첫 녹화에 큰절..“장장 3개월, 긴 시간이었다"(놀뭐)

|
[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 허경환이 '놀면 뭐하니?' 고정 멤버가 된 소감을 전했다.
이를 본 유재석은 "경환이 왜 옷을 이렇게 입었냐. 멤버 됐다고 그런 거냐. 머리가 무슨 시상식 같다"고 웃었고, 멤버들은 허경환의 유행어 말투를 따라 하며 "고정됐다 아닙니까~", "해냈다 아닙니까~"라고 축하를 건넸다.
|
또 유재석이 "어머니는 뭐라고 하시냐"고 묻자 허경환은 "엄마가 '60만 원 내고 고정 들어간 거냐, 돈 써서 들어간 거냐'고 하신다"고 말해 웃음을 안겼다. 이에 하하는 "여기 돈 받고 들어오는 데 아니다"라고 발끈했고, 허경환은 "알지만 우연찮게 회식에서 돈 쓴 날 (고정 소식이) 뜨니까…"라고 덧붙여 폭소를 더했다.
이어 허경환은 앞으로의 포부도 밝혔다. 그는 "웃음만이"라며 새 유행어를 밀었지만, 멤버들은 "뭐라는 거냐"라며 싸늘하게 반응해 웃음을 자아냈다.
하하는 "지난주에 우리끼리 밥을 먹었는데, 이제 고정됐으니까 자기만 믿으라고 하더라. 이제 부담감이 없다고 한다"며 허경환의 달라진 모습을 기대했다.
한편 허경환의 고정 첫 녹화 현장이 공개될 MBC '놀면 뭐하니?'는 14일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.