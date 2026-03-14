허경환, ‘놀뭐’ 고정 첫 녹화에 큰절..“장장 3개월, 긴 시간이었다"(놀뭐)

기사입력 2026-03-14 09:04


허경환, ‘놀뭐’ 고정 첫 녹화에 큰절..“장장 3개월, 긴 시간이었다"…

[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 허경환이 '놀면 뭐하니?' 고정 멤버가 된 소감을 전했다.

14일 MBC '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐') 측은 "모두가 기다려온 그 소식, 시청자가 만든 허경환 고정"이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

영상 속 허경환은 고정 멤버가 된 후 첫 녹화일을 맞아 아침부터 헤어스타일에 한껏 힘을 주고, 턱시도 차림으로 녹화장에 출근해 눈길을 끌었다.

이를 본 유재석은 "경환이 왜 옷을 이렇게 입었냐. 멤버 됐다고 그런 거냐. 머리가 무슨 시상식 같다"고 웃었고, 멤버들은 허경환의 유행어 말투를 따라 하며 "고정됐다 아닙니까~", "해냈다 아닙니까~"라고 축하를 건넸다.


허경환, ‘놀뭐’ 고정 첫 녹화에 큰절..“장장 3개월, 긴 시간이었다"…
이에 허경환은 "긴 시간이었다. 3개월이라는 장장 긴 시간이었다"며 초조했던 시간을 떠올렸다. 이어 "감사하다"고 말하며 시청자를 향해 큰절을 올려 웃음을 자아냈다.

유재석은 박수를 치며 "많은 분들이 왜 경환이 고정 안 하냐고 하셨다"며 축하했고, 하하 역시 "이건 시청자가 만든 것"이라고 공감했다.

또 유재석이 "어머니는 뭐라고 하시냐"고 묻자 허경환은 "엄마가 '60만 원 내고 고정 들어간 거냐, 돈 써서 들어간 거냐'고 하신다"고 말해 웃음을 안겼다. 이에 하하는 "여기 돈 받고 들어오는 데 아니다"라고 발끈했고, 허경환은 "알지만 우연찮게 회식에서 돈 쓴 날 (고정 소식이) 뜨니까…"라고 덧붙여 폭소를 더했다.

이어 허경환은 앞으로의 포부도 밝혔다. 그는 "웃음만이"라며 새 유행어를 밀었지만, 멤버들은 "뭐라는 거냐"라며 싸늘하게 반응해 웃음을 자아냈다.


하하는 "지난주에 우리끼리 밥을 먹었는데, 이제 고정됐으니까 자기만 믿으라고 하더라. 이제 부담감이 없다고 한다"며 허경환의 달라진 모습을 기대했다.

한편 허경환의 고정 첫 녹화 현장이 공개될 MBC '놀면 뭐하니?'는 14일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

티파니♥변요한, 러브스토리 최초 공개 "다신 못 보면 어쩌나 걱정하기도"

2.

이정현, 손예진·이민정 앞에서 사고친 의사 남편♥에 실망 "그렇게 부탁했는데" ('편스토랑')

3.

박지윤, 전현무 '성형수술 연말정산' 폭로에 울컥..."요즘이면 SNS 사과문"

4.

'재혼' 최정윤, '5세 연하' 남편♥과 여행 중 '깜짝 이벤트'에 감동 "너무 감사"

5.

'박성광♥' 이솔이, 암투병 후 울컥 고백 "몸이 먼저 고장...숨고르기 필요해"

연예 많이본뉴스
1.

티파니♥변요한, 러브스토리 최초 공개 "다신 못 보면 어쩌나 걱정하기도"

2.

이정현, 손예진·이민정 앞에서 사고친 의사 남편♥에 실망 "그렇게 부탁했는데" ('편스토랑')

3.

박지윤, 전현무 '성형수술 연말정산' 폭로에 울컥..."요즘이면 SNS 사과문"

4.

'재혼' 최정윤, '5세 연하' 남편♥과 여행 중 '깜짝 이벤트'에 감동 "너무 감사"

5.

'박성광♥' 이솔이, 암투병 후 울컥 고백 "몸이 먼저 고장...숨고르기 필요해"

스포츠 많이본뉴스
1.

美 폭발! "손흥민 아무런 목적 없이 떠다녀", "뭘 하려는지 모르겠아" 韓 축구도 비상, LAFC 새 감독 향한 비판 폭주

2.

"젊고 굶주린 한국, 우승 후보를 상대한다!" 8강 앞두고 분위기 고조 → 블게주 "약한팀 없다"

3.

전력, 적응, 응원 모두 절대적 열세...'넘사벽' 도미니카, 삼중고 악재, 대등한 싸움만 해도 기적

4.

'와 손가락 부러졌는데 한국전 뛰다니' 투혼의 결승 득점 "결국 골절 확인"

5.

"부담 없는 팀, 제일 무섭다" 베이징 신화 주역 감독들, 도미니카전 앞둔 후배들에 이구동성 "편하게 싸워라"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.