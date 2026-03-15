나나, 파격 노출..옷 가게서 속옷 없이 재킷만 '돌발 행동' 화들짝

기사입력 2026-03-15 07:00


나나, 파격 노출..옷 가게서 속옷 없이 재킷만 '돌발 행동' 화들짝

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 배우 나나가 파격적인 노출로 매니저를 놀라게 했다.

14일 공개된 MBC '전지적 참견 시점' 예고편에는 가수 겸 배우 나나가 등장했다.

예고편에서 나나는 집을 공개했다. 개성 넘치는 가구와 소품을 곳곳에 배치해 눈길을 끌었고, 벽이 열리면 편집숍을 연상케 하는 드레스룸이 나타나는 등 독특한 인테리어가 감탄을 자아냈다.

이날 매니저는 "나나가 차가워 보이는 이미지가 강한 편인데 실제로 겪어 보면 되게 털털해서 걱정되는 부분이 많다"고 털어놨다.

실제로 나나는 소파에 거꾸로 누워있다가 삐끗하기도 하고, 얼굴과 손에 팩을 한 채로 전선을 푸는 등 엉뚱한 면모를 드러냈다. 이에 양세형은 "마임 하는 분 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.


나나, 파격 노출..옷 가게서 속옷 없이 재킷만 '돌발 행동' 화들짝
또한 나나는 옷 가게에서 재킷을 고르던 중 파격적인 노출로 매니저를 놀라게 했다. 재킷 안에 아무것도 입지 않은 상태로 나타난 나나의 과감한 모습에 매니저는 급히 달려가 재킷을 단속했다. 이를 본 이영자는 "오 마이 갓"을 외치기도 했다.

당황한 매니저를 본 나나는 "일부러 이렇게 한 건데"라며 장난을 쳤고, 매니저는 "방송 사고다. 깜짝 놀랐다"며 가슴을 쓸어내렸다.

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