허경환, 유재석 오른팔 겨우 차지했는데..첫날부터 AI "걔가 거길 왜 와?" 수난('놀뭐')

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[스포츠조선 조지영 기자] 허경환이 고정 첫날부터 AI에게 극딜을 당하며 웃음을 안겼다.
AI는 김광규의 일과표도 팩트 폭격으로 분석했다. 김광규는 '무병장수 꿈나무가 따로 없네', '거의 요양원 식단이야' 등 AI의 분석에 긁힌 모습을 보였다. AI는 혼자 아이쇼핑을 자주하는 김광규를 위한 맞춤 스케줄로, 멤버들과 함께하는 단체복 쇼핑을 추천했다. 단체복 코디를 할 사람으로 유재석을 간택하면서, "재석이가 코디하면 다들 군말 없겠지"라고 덧붙이는 놀라운 통찰력(?)을 발휘했다.
유재석은 멤버들의 만류에도 확고한 패션 철학을 뽐내며, 카디건+셔츠+회색 트레이닝 바지를 매칭해 '재석 스타일'의 단체복 코디를 마쳤다. 하하는 "유재석 코스프레다", 허경환은 "다섯 쌍둥이다"라며 투덜댔고, 유재석만 "내 복제인간들이 나오는 것 같다"며 '5재석' 단체복 패션에 흡족해했다.
다음 AI가 추천한 코스는 공원 산책이었다. 평소 맨발 걷기를 즐긴다는 김광규는 반색했지만, AI는 사진 속에서 산책할 사람 세 명을 맨발로 바꿔달라는 요청에 유재석, 허경환, 주우재를 골라냈다. 결국 산책을 내키지 않아 했던 세 사람이 광규는 못 가는 광규의 맨발 산책길을 거닐었다.
마지막으로 다섯 남자의 퇴근이 AI의 선택에 맡겨졌다. AI에게 사진 속에서 퇴근할 사람을 지워달라고 했고, 가장 첫 번째로 퇴근이 하기 싫었던 주우재가 당첨됐다. 이어 유재석, 허경환, 하하가 퇴근했고, 쓸쓸히 남겨진 김광규의 짠내 나는 퇴근 엔딩으로 AI와 함께한 하루가 마무리됐다. 업그레이드되어 돌아온 AI의 맹활약이 이번에도 새로운 웃음을 안기며 시청자들의 호응을 이끌어냈다.
이날 방송의 수도권 가구 시청률은 4.9%를 기록하며 동시간대 및 토요일 예능 1위를 차지했다. 미디어 소비 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심지표 2054 시청률 역시 3.0%를 기록하며, 동시간대 및 토요일 예능 1위 행진을 이어갔다. 최고의 1분은 AI의 픽(PICK)으로 '광규는 못 가는 광규 산책길'을 걸은 유재석-허경환-주우재가 발을 씻는 장면으로, 분당 최고 시청률이 6.1%까지 치솟았다. (닐슨코리아 수도권 기준)
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com