김풍, '맑눈광 댄싱머신' 박은영이 천적이었다 "내가 없애버릴 거야" 분노

기사입력 2026-03-15 15:15


김풍, '맑눈광 댄싱머신' 박은영이 천적이었다 "내가 없애버릴 거야" 분…

[스포츠조선 조지영 기자] 14년 전 연락이 끊긴 막냇동생을 찾고 싶다는 말기 암 환자의 마지막 소원, 그러나 가족들이 찾고 있다는 소식에 동생 측이 예상 밖의 격앙된 반응을 보이며 탐정단과 출연진들을 충격에 빠뜨린다.

16일 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 "14년 전 연락이 끊긴 막냇동생을 찾아달라"는 말기 암 환자의 마지막 소원을 이루기 위한 전례 없는 긴급 의뢰, 그 두 번째 이야기가 공개된다.

주인공은 간암과 위암 4기 환자 구철회 씨로, 그는 의료진으로부터 "길어야 2~3개월 남았다"는 시한부 선고를 받은 상태다. 6남매 중 다섯째인 구철회 씨와 막냇동생은 어린 시절부터 각별한 정을 나눴다. 막냇동생은 결혼도 하지 못한 채 집안을 책임져 온 오빠의 든든한 편이 되어줬고, 구철회 씨 역시 동생이 결혼할 때 전 재산과도 같던 소를 팔아 자금을 마련해 줄 정도였다. 하지만 막냇동생이 준 기름을 넣은 뒤 새집의 보일러가 고장 나는 사건을 계기로 두 사람은 크게 다투게 됐고, 그 일 이후 동생과는 14년째 연락이 끊긴 상태다. 뒤늦게 모든 것이 자신의 실수였다는 사실을 깨달은 구철회 씨는 긴 세월 깊은 후회 속에서 살아왔다. 사연을 들은 데프콘은 "제발 만났으면 좋겠다"며 간절한 바람을 전한다.

이번 주, 올빼미 탐정단은 막냇동생의 행방을 추적하던 중 남편의 SNS에서 현재 머물고 있는 지역에 관한 단서를 포착하고 곧장 탐문에 나선다. 이어 동네 주민을 통해 막냇동생 남편의 연락처까지 확보하며 극적으로 통화 연결에 성공한다. 그러나 "아내의 가족들이 급하게 찾고 있다"는 탐정단의 설명이 전해지자, 막냇동생 남편은 "말도 안 되는 소리 하네. 됐어요, 됐어!"라며 예상 밖의 격앙된 반응을 보인다. 그는 "이제는 모르는 사람들이다. 우리가 전화할 때는 콧방귀도 안 뀌던 사람들이 왜 찾느냐"며 날 선 감정을 드러낸다. 그의 날카로운 목소리에 '탐정들의 영업비밀' 스튜디오 역시 충격과 혼란에 휩싸인다. 과연 이 가족 사이에는 우리가 알지 못하는 어떤 사연이 숨어 있는 것일지, 그리고 말기 암과 싸우며 동생을 애타게 기다리고 있는 구철회 씨의 마지막 소원은 과연 이뤄질 수 있을지, 그 결과는 방송을 통해 공개된다.

한편 이번 방송에는 '흑백요리사'로 스타 셰프 반열에 오른 '중식 여신' 박은영 셰프가 일일 탐정으로 출격해 색다른 활약을 펼친다. 최근 독특한 춤사위로 '맑눈광 댄싱머신'이라는 별명까지 얻은 박은영은 '탐정들의 영업비밀' 출연 기념으로 '완자 퀸카' 댄스를 직접 선보이며 현장을 뜨겁게 달군다. 이어 다른 요리 대결 프로그램에서 김풍이 단 한 번도 박은영에게 이긴 적 없다는 사실이 밝혀지자, 데프콘은 "잼 바르듯이 발렸구나. 박은영에게 김풍은 그저 잼이었다"며 특유의 장난스러운 입담으로 폭소를 자아낸다. 왜 유독 박은영에게만 약하냐는 질문이 이어지자, 김풍은 "윤남노 같은 셰프를 만나면 전투력이 올라가는데"라며 뜻밖의 이유를 털어놓아 현장을 초토화시킨다. 급기야 "박은영, 내가 없애버릴 거야"라며 선전포고까지 날린 김풍과 '김풍 천적' 박은영의 유쾌한 신경전은 16일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀'에서 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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