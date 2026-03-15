김주하 "이혼·가정 폭력 보도후 기자들, 집 앞에 진을 치더라…물조차 없어서 오은영에게 부탁했었다"(버킷리스트)

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[스포츠조선 고재완 기자] 김주하가 이혼 보도 당시 상황을 직접 언급해 눈길을 끌었다.
당시 상황에 대해 오은영은 직접 도와준 일화를 공개했다. 그는 "집에 컵도 없고 물도 없고 아무것도 없다고 해서 먹을 것과 생활용품을 바리바리 싸서 가져갔다"며 "가보니까 집에 컵도 없고 숟가락도 없고 과도도 없더라. 아이 이유식을 만들 도구도 다 가져간 상태였다"고 설명했다. 김주하는 "집이 완전히 텅 비어 있었다"고 덧붙였다.
"그렇게까지 한 이유"에 대한 제작진의 질문에 오은영은 "그분들도 뭔가 화가 나고 이 상황이 싫었던 거지. 그 분들의 입장에서 보면. 어떻게 보면 보복 내지는 복수, '속상해봐라'라는 거였던 것 같다"고 추측했다.
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이어 "김주하는 피해자지만 거기서 살아남은 생존자"라며 "가정폭력은 인간의 존엄성을 말살할 만큼 큰 상처를 남긴다"고 말했다.
김주하는 또 이혼 이야기를 공개적으로 하는 이유에 대해서도 밝혔다. "사람들이 왜 지금에서야 얘기하냐고 많이 묻는다"는 김주하는 "사실 가까운 사람들에게는 숨긴 적이 없다"며 "다만 공적인 자리에서 먼저 말하지 않았을 뿐"이라고 했다.
이어 "이혼 사실을 밝히지 못하는 사람들이 많다"며 "누군가는 이야기할 수 있는 세상이 됐으면 좋겠다고 생각했다"고 말했다.
오은영은 이에 대해 "비슷한 아픔을 겪은 사람들에게 큰 힘이 될 것"이라며 김주하를 격려했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com