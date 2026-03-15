제로베이스원 "첫 곡 '난 빛나', '보이즈플래닛' 생각나…다시 시작하는 느낌"
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|사진 제공=웨이크원
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 완전체로서는 사실상 마지막 무대가 될 서울 앙코르 콘서트의 막을 올렸다.
제로베이스원은 13일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '2026 제로베이스원 월드투어 히어&나우 앙코르'를 열고 "'난 빛나'가 첫 곡인데 '보이즈플래닛' 때가 생각나더라"고 했다.
2023년 4월 Mnet '보이즈플래닛'으로 결성된 프로젝트 그룹 제로베이스원은 그해 7월 데뷔, 5세대 최고 보이그룹으로 큰 사랑을 받아 왔다. 이번 공연은 약 2년 6개월간 이어진 프로젝트 그룹 서사의 마지막 장을 장식하는 공연이라는 점에서 특별하다.
오프닝은 제로베이스원의 탄생을 알린 곡 '난 빛나''였다. '난 빛나'는 '보이즈플래닛' 첫 미션곡으로, 제로베이스원의 뿌리와도 같은 곡이다. 공연 시작부터 '난 빛나' 전주가 울려 퍼지자, 팬들도 데뷔 순간을 함께 떠올린 듯 ?纂♣ 더했다.
김지웅은 "첫 곡을 '난 빛나'로 했는데, 연습할 때나 '보이즈플래닛' 때가 생각났다, 다시 시작하는 느낌이 들더라"고 했다. 그러자 멤버들은 벌써 눈물을 보인 멤버가 있다며, 울컥한 모습을 보이기도 했다. 리키는 "우리 모든 노래가 다 슬픈 것 같다"고 털어놨다.
앙코르 콘서트를 여는 소감도 밝혔다. 김규빈은 "오늘 밤 여러분의 마음을 훔치겠다"라며 "첫 콘서트를 여기 KSPO돔에서 했는데, 투어를 끝내고 다시 와서 앙코르 공연을 하니 뭉클한 기분도 들었다. 첫 콘서트를 여기서 하면서 에너지를 많이 받았었다. 그 덕분에 투어를 잘 마무리한 것 같다"고 말했다.
석매튜도 "처음부터 지금까지 멈추지 않고 많은 추억을 쌓지 않았느냐. KSPO돔 여기는 저희 홈타운이라 할 수 있다"며 웃었고, 장하오는 "마지막 날은 잘하고 싶어서 집중하려고 했다. 여러분이 좋아해 주셨으면 한다"고 바랐다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
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