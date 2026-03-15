제베원 박건욱 "멤버들 눈 보면 눈물날 듯, 고개 숙이고 무대"

기사입력 2026-03-15 20:15


제베원 박건욱 "멤버들 눈 보면 눈물날 듯, 고개 숙이고 무대"
사진 제공=웨이크원

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 박건욱이 끝내 오열했다.

제로베이스원 박건욱은 13일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '2026 제로베이스원 월드투어 히어&나우 앙코르'를 열고 "멤버들 눈 보면 눈물 날 것 같아서 고개 숙이고 무대했다"고 했다.

2023년 4월 Mnet '보이즈플래닛'으로 결성된 프로젝트 그룹 제로베이스원은 그해 7월 데뷔, 5세대 최고 보이그룹으로 큰 사랑을 받아 왔다. 이번 공연은 약 2년 6개월간 이어진 프로젝트 그룹 서사의 마지막 장을 장식하는 공연이라는 점에서 특별하다.

이에 공연 내내 무거운 공기가 흘렀고, 결국 멤버들도 마지막 곡 '낫 얼론'부터 눈물을 멈추지 못했다. '낫 얼론'은 '보이즈 플래닛' 마지막 파이널 미션곡이다. 이날 '보이즈 플래닛' 첫 미션곡 '난 빛나'로 공연의 문을 열고, 마지막 곡을 '낫 얼론'으로 장식하며 시작과 끝을 하나의 서사로 완성한 셈이다.

'처음 만났던 그날도 / 또 두근대던 감정들도 / 아직 내 안에 선명히 남아 / 간직하고 있어'라는 가사를 부르던 순간, 멤버들은 결국 오열했다.

이 곡에 대해 성한빈은 "캄캄했던 연습생 시절, 데뷔 전 불렀던 노래다. 울고 있는 제로즈도 많아서 더 감정이 벅차 오른 것 같다"고 했다. 장하오는 "오래 전부터 '낫 얼론'을 무대에서 하고 싶었는데 앙코르 콘서트까지 남겨뒀다. 저희에게도, 여러분에게도 선물 같은 느낌"이라고 말했다.

이어 멤버들은 팬들에게 마지막 인사를 전했다. 그러자 멤버들도, 팬들도 눈물을 쏟아냈다. 박건욱은 "'난 빛나'로 시작해서 저희가 해왔던 타이틀곡들, 이 퍼포먼스를 준비했던 시간들, 제 감정과 멤버들의 상황, 주고받았던 이야기들이 떠올랐다. 멤버들 눈을 보면 눈물이 날 것 같아서 고개를 숙이고 무대했는데 지금은 후회한다. 그냥 눈을 보면서 무대할 걸 그랬다"고 털어놨다.

이어 "우리가 이렇게까지 온 건 운명이라고 생각한다. 아이돌 그룹에서 만난 그 이상으로 관계가 돈독하다고 자신 있게 말할 수 있다. 좋은 사람으로 성장할 수 있는 시간이었다. 제 멤버라서 고마웠고 제 등 뒤를 지켜준 여덟 명이라 고마웠다"며 "앞으로 사석에서 보겠지만 무대에서 나눈 시간이 많아서 아쉬운 마음이 드는 것은 어쩔 수 없다. 제로베이스원일 수 있었던 건 인생의 큰 행운이었고, 다시 없을 찬란한 순간이었다"고 말했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'5년 공백' 이소라, 몸무게 100kg 찍었다 "숨 차서 걷기도 힘들어"

2.

'건강 이상' 김종국, 결국 휘청 "들어보지도 못한 병에 걸려" ('런닝맨')

3.

김주하 "이혼·가정 폭력 보도후 기자들, 집 앞에 진을 치더라…물조차 없어서 오은영에게 부탁했었다"(버킷리스트)

4.

백지영♥정석원 부부 럭셔리 하우스 공개…"집에 화장실 3개→화장실 전용 공기청정기도, 예전엔 히노키탕도 있었다"

5.

김가람, '르세라핌 퇴출' 3년 만에 유튜브 시작…이틀만에 구독자 14만명↑

연예 많이본뉴스
1.

'5년 공백' 이소라, 몸무게 100kg 찍었다 "숨 차서 걷기도 힘들어"

2.

'건강 이상' 김종국, 결국 휘청 "들어보지도 못한 병에 걸려" ('런닝맨')

3.

김주하 "이혼·가정 폭력 보도후 기자들, 집 앞에 진을 치더라…물조차 없어서 오은영에게 부탁했었다"(버킷리스트)

4.

백지영♥정석원 부부 럭셔리 하우스 공개…"집에 화장실 3개→화장실 전용 공기청정기도, 예전엔 히노키탕도 있었다"

5.

김가람, '르세라핌 퇴출' 3년 만에 유튜브 시작…이틀만에 구독자 14만명↑

스포츠 많이본뉴스
1.

전율의 4타자 연속 삼진, 역시 다저스 개막 엔트리 투수는 다르다 하는 순간... [광주 현장]

2.

'플러스 박찬호 효과' 엄청나네, 정수빈과 리그 최강 테이블세터, 삼성 마운드 13안타 8득점 초토화[이천리뷰]

3.

"작년 내 모습 너무 부끄러웠다" KS 탈락 아픔 삼켰다…엄상백의 고백 "다시 나답게 던지겠다"

4.

'1골1도움' 세라핌→'결승골' 에드가 폭발! '3연승' 대구, 충남아산전 3-2 승리...파주는 창단 첫 승 신고[K리그2 종합리뷰]

5.

[현장인터뷰] 국가대표 명단 발표 D-1, 정경호 감독 응원 "서민우 기회 잡아 성장하길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.