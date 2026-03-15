제베원 리키, 멤버들 다 끌어안으며 오열 "진짜 헤어지기 싫다"
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|사진 제공=웨이크원
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 리키가 멤버들 한 명 한 명을 안아줬다.
제로베이스원 리키는 13일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '2026 제로베이스원 월드투어 히어&나우 앙코르'를 열고 "진짜 헤어지기 싫다"고 했다.
2023년 4월 Mnet '보이즈플래닛'으로 결성된 프로젝트 그룹 제로베이스원은 그해 7월 데뷔, 5세대 최고 보이그룹으로 큰 사랑을 받아 왔다. 이번 공연은 약 2년 6개월간 이어진 프로젝트 그룹 서사의 마지막 장을 장식하는 공연이라는 점에서 특별하다.
성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 다섯 명이 이어갈 '제로베이스원 시즌2', 그리고 각자의 자리로 돌아가 새로운 비상을 준비할 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 피할 수 없는 변화의 현실 앞에서도 "우리의 이름은 영원히 하나"라며 서로와 팬들을 다독였다.
리키는 "진짜 이 날이 왔다. 어제 자기 전에도 무슨 말을 해야 할지 계속 생각했다. 할 말이 너무 많아서 어떻게 해야 할지 모르겠다. 저는 자기 표현을 잘하는 편이 아니다"며 "오늘 이 자리에 오지 않았다면 팬들에게 제 마음과 생각을 말할 수 없었을 것 같다"고 말했다.
이어 멤버들을 끌어안으며 "진짜 헤어지기 싫다. 제로베이스원 리키라는 사실은 어디를 가도 지워지지 않는다"고 눈물을 흘렸다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
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