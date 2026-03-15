제베원 김태래 "가족 같은 사람과 함께 못하는 고통, 기억 속에 영원히 저장"
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|사진 제공=웨이크원
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 김태래가 헤어짐을 앞둔 심경을 전했다.
제로베이스원 김태래는 13일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '2026 제로베이스원 월드투어 히어&나우 앙코르'를 열고 "가족 같은 사람과 함께하지 못 한다는 고통"이라며 "우리 기억 속에 영원히 저장될 것"이라고 했다.
2023년 4월 Mnet '보이즈플래닛'으로 결성된 프로젝트 그룹 제로베이스원은 그해 7월 데뷔, 5세대 최고 보이그룹으로 큰 사랑을 받아 왔다. 이번 공연은 약 2년 6개월간 이어진 프로젝트 그룹 서사의 마지막 장을 장식하는 공연이라는 점에서 특별하다.
성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 다섯 명이 이어갈 '제로베이스원 시즌2', 그리고 각자의 자리로 돌아가 새로운 비상을 준비할 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 피할 수 없는 변화의 현실 앞에서도 "우리의 이름은 영원히 하나"라며 서로와 팬들을 다독였다.
김태래는 "나를 너무 잘 아는 가족 같은 사람들과 함께하지 못한다는 건 말로 표현할 수 없는 고통인 것 같다. 하지만 모두 어른이 된 것처럼 각자의 자리에서 서로를 응원하고 싶다"고 했다.
이어 "앞으로도 우리가 함께했던 찬란한 순간들은 우리 기억 속에 영원히 저장될 것"이라고 덧붙였다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
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