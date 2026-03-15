제베원 성한빈 "멤버들 다른 길 가도, 가장 먼저 응원하겠다"

기사입력 2026-03-15 20:52


제베원 성한빈 "멤버들 다른 길 가도, 가장 먼저 응원하겠다"
사진 제공=웨이크원

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 성한빈이 멤버들에게 편지를 전했다.

제로베이스원 성한빈은 13일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '2026 제로베이스원 월드투어 히어&나우 앙코르'를 열고 "지금과 다른 길을 가더라도 가장 먼저 으원하겠다"라고 했다.

2023년 4월 Mnet '보이즈플래닛'으로 결성된 프로젝트 그룹 제로베이스원은 그해 7월 데뷔, 5세대 최고 보이그룹으로 큰 사랑을 받아 왔다. 이번 공연은 약 2년 6개월간 이어진 프로젝트 그룹 서사의 마지막 장을 장식하는 공연이라는 점에서 특별하다.

이에 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 다섯 명이 이어갈 '제로베이스원 시즌2', 그리고 각자의 자리로 돌아가 새로운 비상을 준비할 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 피할 수 없는 변화의 현실 앞에서도 "우리의 이름은 영원히 하나"라며 서로와 팬들을 다독였다.

특히 리더 성한빈은 "가족 같은 여덟 명 멤버들과 제로즈가 있어서 항상 든든하게 눈물 참아가면서 하루하루 힘낸 것 같다. 이상하게 어제 밤부터 잠이 안 오고 계속 눈물이 흘렀다. 우리 아홉 명 멤버들이 함께 나눈 시간들과 제로즈와 공감하면서 지내온 시간이 얼마나 깊은지 말로 설명할 수 없다"고 말했다.

이어 "저는 여러분이 완벽하다고 생각하는 사람으로 보이지만, 사실은 내면적으로 겁도 엄청 많고, 무서운 것도 많다. 용기도 없다. 그치만 제로베이스원 리더로, 제로즈 곁에서 든든하게 있을 수 있었던 건 멤버들 덕분이다"라고 운을 뗐다.

그러면서 제로즈에게 써온 편지를 직접 읽었다. "하나뿐인 나의 꽃 제로즈에게. 제 마음을 전할 수 있다는 것만으로도 소중하게 느껴진다. 제가 이 자리에 서 있을 수 있다는 것도, 꿈을 이룰 수 있었던 것도 제로즈 덕분이다. 꿈만 같은 데뷔를 지나 많은 추억을 지나면서 살아있음을 느낀다"고 고백했다.

그러면서 "저는 복 받은 사람이다. 한없이 부족한 저를 아낌없이 사랑해 주셔서 앞으로 나갈 수 있었다. 전혀 다른 우리가 만나 소중한 기억을 만들 수 있다는 것 자체가 큰 행운이다. 서로를 향한 열정과 소중한 기억들을 통해 험난한 세상을 힘차게 살아가야겠다고 다짐한다. 성장하는 한빈이 되겠다"고 다짐했다.


멤버들에게도 편지를 써왔다. 성한빈은 "리더 한빈이다. 편지를 끝까지 읽을 수 있을지 자신이 없지만 읽어보겠다. 절대 올 것 같지 않은 시간이 찾아왔다. 그래서 더 야속하고 아쉽게 느껴진다. 활동하는 동안, 일상 속에서도 멤버들에게 힘을 받았다. 그래서 감사한 마음이 크다. 소중한 멤버들과 함께 해온 시간들을 통해 깨달았다. 나도 누군가 도움이 필요한 사람이라는 것을. 이 과정 속에서 큰 따뜻함을 느꼈고, 더 단단해질 수 있었다"고 털어놨다.

그리고 "멤버들이 듣기에 아프게 느껴지는 말들도 많이 해야 했던 것 같다. 제가 사랑하는 멤버들이 마음 다치지 않게 지키고 싶은 마음이었다. 멤버들이 느끼기에 아팠던 순간이 있었다면 이 자리에서 넓은 마음으로 이해해 주셨으면 한다. 글을 쓰는 와중에도 말로 형용할 수 없는 묘한 감정들이 스쳐지나간다"며 계속 울먹거렸다.

눈물을 도무지 참을 수 없었는 듯, 멤버 한 명 한 명 이름을 부른 성한빈은 "각자 자리에 간다고 해도, 누구보다 응원할 것이다. 멤버들 사랑한다. 지금과는 다른 길을 걷게 돼도, 가장 먼저 응원하겠다. 꽃길만 가득하길 바란다. 언젠가 아홉 명이 다시 모여서 만나게 됐을 때, 지금처럼 웃으면서 꼭 안아줬으면 한다. 미숙했지만 누구보다 멤버들을 사랑한 리더 한빈이가"고 전했다.

그러자 멤버들은 성한빈을 끌어 안아줬고, 성한빈은 멤버 한 명 한 명에게 준비한 편지를 직접 건네줬다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'5년 공백' 이소라, 몸무게 100kg 찍었다 "숨 차서 걷기도 힘들어"

2.

'건강 이상' 김종국, 결국 휘청 "들어보지도 못한 병에 걸려" ('런닝맨')

3.

김주하 "이혼·가정 폭력 보도후 기자들, 집 앞에 진을 치더라…물조차 없어서 오은영에게 부탁했었다"(버킷리스트)

4.

백지영♥정석원 부부 럭셔리 하우스 공개…"집에 화장실 3개→화장실 전용 공기청정기도, 예전엔 히노키탕도 있었다"

5.

김가람, '르세라핌 퇴출' 3년 만에 유튜브 시작…이틀만에 구독자 14만명↑

연예 많이본뉴스
1.

'5년 공백' 이소라, 몸무게 100kg 찍었다 "숨 차서 걷기도 힘들어"

2.

'건강 이상' 김종국, 결국 휘청 "들어보지도 못한 병에 걸려" ('런닝맨')

3.

김주하 "이혼·가정 폭력 보도후 기자들, 집 앞에 진을 치더라…물조차 없어서 오은영에게 부탁했었다"(버킷리스트)

4.

백지영♥정석원 부부 럭셔리 하우스 공개…"집에 화장실 3개→화장실 전용 공기청정기도, 예전엔 히노키탕도 있었다"

5.

김가람, '르세라핌 퇴출' 3년 만에 유튜브 시작…이틀만에 구독자 14만명↑

스포츠 많이본뉴스
1.

전율의 4타자 연속 삼진, 역시 다저스 개막 엔트리 투수는 다르다 하는 순간... [광주 현장]

2.

'플러스 박찬호 효과' 엄청나네, 정수빈과 리그 최강 테이블세터, 삼성 마운드 13안타 8득점 초토화[이천리뷰]

3.

"작년 내 모습 너무 부끄러웠다" KS 탈락 아픔 삼켰다…엄상백의 고백 "다시 나답게 던지겠다"

4.

'1골1도움' 세라핌→'결승골' 에드가 폭발! '3연승' 대구, 충남아산전 3-2 승리...파주는 창단 첫 승 신고[K리그2 종합리뷰]

5.

[현장인터뷰] 국가대표 명단 발표 D-1, 정경호 감독 응원 "서민우 기회 잡아 성장하길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.