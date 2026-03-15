제베원 장하오 "이별 연습 했는데, 익숙치 않아…지금까지 고생 많았다"

기사입력 2026-03-15 20:54


제베원 장하오 "이별 연습 했는데, 익숙치 않아…지금까지 고생 많았다"
사진 제공=웨이크원

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 장하오가 아쉬운 마음을 드러냈다.

제로베이스원 장하오는 13일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '2026 제로베이스원 월드투어 히어&나우 앙코르'를 열고 "이별 연습했는데도 익숙하지 않다"라며 "제 청춘에 나타나줘서 고맙다"라고 했다.

2023년 4월 Mnet '보이즈플래닛'으로 결성된 프로젝트 그룹 제로베이스원은 그해 7월 데뷔, 5세대 최고 보이그룹으로 큰 사랑을 받아 왔다. 이번 공연은 약 2년 6개월간 이어진 프로젝트 그룹 서사의 마지막 장을 장식하는 공연이라는 점에서 특별하다.

이에 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 다섯 명이 이어갈 '제로베이스원 시즌2', 그리고 각자의 자리로 돌아가 새로운 비상을 준비할 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 피할 수 없는 변화의 현실 앞에서도 "우리의 이름은 영원히 하나"라며 서로와 팬들을 다독였다.

장하오는 "이틀 동안 이별을 연습했는데 아직도 익숙하지 않다. 저는 성숙하지 않은 사람이어서 무대에서도, 평소에도 많이 기댔다"며 "제 청춘에 나타나줘서 고맙고 제 청춘을 지켜줘서도 고맙다"고 말했다.

이어 "앞으로의 선택 하나하나가 큰 영향을 줄 것 같아 두렵기도 하다. 하지만 여러분의 믿음이든 걱정이든 의견이든 모두 저에게는 큰 사랑이라고 생각한다"며 "무대 위에서 빛나고 여러분에게 에너지와 위로를 전하는 건 변하지 않을 것이다. 지금까지 제로베이스원의 장하오였다. 고생 많았다"고 인사했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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