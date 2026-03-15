제베원 한유진 "완전한 이별 아냐, 좋은 추억과 기억으로 남길"
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|사진 제공=웨이크원
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 한유진이 완전한 이별은 아니라고 강조했다.
제로베이스원 한유진은 13일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '2026 제로베이스원 월드투어 히어&나우 앙코르'를 열고 "완전한 이별은 아니다"라며 "오늘 좋은 추억과 기억으로 남았으면 한다"라고 했다.
2023년 4월 Mnet '보이즈플래닛'으로 결성된 프로젝트 그룹 제로베이스원은 그해 7월 데뷔, 5세대 최고 보이그룹으로 큰 사랑을 받아 왔다. 이번 공연은 약 2년 6개월간 이어진 프로젝트 그룹 서사의 마지막 장을 장식하는 공연이라는 점에서 특별하다.
이에 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 다섯 명이 이어갈 '제로베이스원 시즌2', 그리고 각자의 자리로 돌아가 새로운 비상을 준비할 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 피할 수 없는 변화의 현실 앞에서도 "우리의 이름은 영원히 하나"라며 서로와 팬 제로즈를 다독였다.
한유진은 "어젯밤 잠이 오지 않아 글을 써봤다"며 "사람들이 꿈을 꾸거나 행복한 상상을 할 때 왜 눈을 감는지 생각해봤다. 우리 인생에서 가장 아름다운 것은 눈으로 보는 것이 아니라 마음으로 느끼는 것이기 때문인 것 같다"고 말했다.
이어 "우리가 완전히 이별하는 것은 아니지만 아홉 명이 함께 서 있는 모습은 오늘이 마지막이지 않느냐. 오늘이 좋은 추억과 기억으로 남았으면 좋겠다"며 "제로즈 마음에서 제가 잠깐 사라질 수도 있겠지만 저는 항상 제로즈를 마음에 두고 있다. 금방 다시 나타나겠다"고 말했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
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