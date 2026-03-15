제베원 석매튜 "숙소 갔는데 리키 없어, 끝나 버린 게 꿈 같다"
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|사진 제공=웨이크원
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 석매튜가 멤버들에 대한 애틋함을 나타냈다.
제로베이스원 석매튜는 13일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '2026 제로베이스원 월드투어 히어&나우 앙코르'를 열고 "숙소 들어갔는데 리키 없어서 너무 보고싶더라"며 "끝나 버린 것이 꿈 같다"라고 했다.
2023년 4월 Mnet '보이즈플래닛'으로 결성된 프로젝트 그룹 제로베이스원은 그해 7월 데뷔, 5세대 최고 보이그룹으로 큰 사랑을 받아 왔다. 이번 공연은 약 2년 6개월간 이어진 프로젝트 그룹 서사의 마지막 장을 장식하는 공연이라는 점에서 특별하다.
이에 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 다섯 명이 이어갈 '제로베이스원 시즌2', 그리고 각자의 자리로 돌아가 새로운 비상을 준비할 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 피할 수 없는 변화의 현실 앞에서도 "우리의 이름은 영원히 하나"라며 서로와 팬 제로즈를 다독였다.
석매튜는 "함께했던 순간들이 너무 많다. 무대 밖에서 얘기하고 장난치던 순간들이 많이 떠오른다. 너무 보고 싶을 것 같다"며 "눈을 뜨자마자 끝나버린 것 같아서 꿈같다. 말이 안 된다"고 울먹였다.
그러면서 "최근에 숙소 들어갔을 때, 리키가 없더라. 리키가 너무 보고 싶더라. 멤버들 얼굴 마지막으로 보고 싶다"라며 멤버들을 바라봤다.
이어 "우리끼리 밥 먹는 게 너무 좋았다. 앞으로도 계속 같이 밥 먹고 싶다"며 "아홉 멤버들의 미래도 너무 기대된다. 제로베이스원은 평생이다"라고 덧붙였다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
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