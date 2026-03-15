제베원 김지웅 "왜 이런 이별을 감당해야 하지…너무 잔인하다"
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|사진 제공=웨이크원
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 김지웅이 헤어짐에 아쉬움을 표했다.
제로베이스원 김지웅은 13일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '2026 제로베이스원 월드투어 히어&나우 앙코르'를 열고 "이런 이별은 잔인하다고 느꼈다"라고 했다.
2023년 4월 Mnet '보이즈플래닛'으로 결성된 프로젝트 그룹 제로베이스원은 그해 7월 데뷔, 5세대 최고 보이그룹으로 큰 사랑을 받아 왔다. 이번 공연은 약 2년 6개월간 이어진 프로젝트 그룹 서사의 마지막 장을 장식하는 공연이라는 점에서 특별하다.
성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 다섯 명이 이어갈 '제로베이스원 시즌2', 그리고 각자의 자리로 돌아가 새로운 비상을 준비할 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 피할 수 없는 변화의 현실 앞에서도 "우리의 이름은 영원히 하나"라며 서로와 팬들을 다독였다.
김지웅은 "이런 이별을 왜 감당해야 하는지 잔인하다고 느꼈다. 소중한 누군가를 떠나보내는 게 얼마나 슬픈지 알기 때문에 오늘이 너무 두려웠다"며 "그래서 흘러가는 시간에 기댈 수밖에 없었다"고 털어놨다.
이어 "우리는 서로 다른 하늘에 흩어진 반짝임이 될 것 같다. 하지만 여전히 서로를 바라보며 멀리 떨어지지 않고 곁에서 반짝일 것"이라며 "정말 고맙다. '난 빛나' 시작할 때부터 울고 있었다. 시작부터 끝까지 울었던, 평생 잊지 못할 하루가 될 것 같다"고 말했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
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