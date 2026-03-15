송일국, '키 185cm' 넘긴 대한이에 기절초풍 "중2라 기도하며 지내"
[스포츠조선 이게은기자] 배우 송일국이 듬직하게 폭풍성장한 대한, 민국, 만세의 근황을 전했다.
15일 송일국은 자신의 SNS에 "꽃보다 삼둥6 (사촌 여동생과~) 대한민국만세 생일 축하해 주신 팬분들께 감사드립니다~"라고 전했다.
이어 "생일이라고 특별히(?) 이번 겨울방학에 할머니 모시고 갔던 여행 사진 올리는 걸 허락해 주었네요 ㅎㅎ 이제 대한이는 저보다 키가 큽니다! 참고로 제키는 185cm... 다들 중2라 하루하루 기도하며 보내고 있습니다"라며 재치있게 전해 웃음을 안겼다.
함께 공개된 사진 속 대한, 민국, 만세는 큰 키로 모델 같은 비율을 자랑해 눈길을 끈다. 앳된 얼굴은 그대로이지만 길쭉길쭉한 팔과 다리를 뽐내 시선을 사로잡았다. 몸만 쑥쑥 폭풍 성장한 느낌이다.
한편 송일국은 2008년 판사와 결혼했으며 슬하에 대한, 민국, 만세를 뒀다. 지난 2014년부터 2016년까지 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 전 국민적인 사랑을 받았다.
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