'47세' 하지원 "마지막 연애 8년 전, 대학 동기 27세 연하와 만날 생각에 설레"

최종수정 2026-03-16 08:01

'47세' 하지원 "마지막 연애 8년 전, 대학 동기 27세 연하와 만날…

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 하지원이 '26학번 신입생'이 됐다.

15일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 배우 하지원이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 하지원은 "혼자 살 수 있으니 만반의 준비를 한다고?"라는 질문에, "올해 조리학과에 입학했다. 동기들도 만나고 MT도 갈 예정이라 설렌다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 하지원은 1978년생으로 47세다.

이에 신동엽이 "마지막 연애가 언제쯤이냐"라고 묻자, 하지원은 "8년 정도 됐다. 더 됐을 수도 있고"고 솔직하게 밝혔다. 이어 "몇 살 정도까지 가능하냐"는 질문에, 하지원은 "대화가 되면 된다"고 답했다.

신동엽은 "나이가 중요하지 않단 걸 보니 완전 열려 있는 것 같다. 만약 조리학과 동기고 말도 잘 통하면?"이라며 20살 이상 나이차를 언급하자, 하지원은 "큰일 날 것 같다"고 이야기했다.


'47세' 하지원 "마지막 연애 8년 전, 대학 동기 27세 연하와 만날…
한편 하지원은 오는 19일 첫 공개되는 JTBC 디지털스튜디오 신규 웹예능 '26학번 지원이요'에 출연한다. 단국대학교 연극영화과를 졸업한 하지원이 26학번 새내기로 새롭게 대학에 입학하며 펼쳐지는 좌충우돌 캠퍼스 라이프를 담아낸다.

하지원은 최근 한 대학교의 입학식에 직접 참석하며 '26학번 지원이요'의 시작을 알렸다. 그녀는 모두를 놀라게 한 동안 외모로 새내기들 사이에 자연스럽게 섞여 촬영을 진행했다는 후문이다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'돌돌싱' 김의성, 알고보니 ♥열애 중이었다..."15년 째 잘 만나고 있어"

2.

'생활고' 정가은, 80대 재력가 구애에 보인 반전 반응…"천억 자산가면 공경할 것"

3.

한고은, '7년째 백수' 신영수♥와 잦은 부부싸움 "일주일에 한 번씩 싸워"

4.

'돌싱3 최동환♥' 이소라, 1천만원 들여 가슴 수술 "엄마가 해줘"

5.

하지원, 8년 솔로 끝에 결국 '독신 선언'…"혼자 살 준비 위해 조리학과 입학"

연예 많이본뉴스
1.

'돌돌싱' 김의성, 알고보니 ♥열애 중이었다..."15년 째 잘 만나고 있어"

2.

'생활고' 정가은, 80대 재력가 구애에 보인 반전 반응…"천억 자산가면 공경할 것"

3.

한고은, '7년째 백수' 신영수♥와 잦은 부부싸움 "일주일에 한 번씩 싸워"

4.

'돌싱3 최동환♥' 이소라, 1천만원 들여 가슴 수술 "엄마가 해줘"

5.

하지원, 8년 솔로 끝에 결국 '독신 선언'…"혼자 살 준비 위해 조리학과 입학"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'람보르길리' 김길리 이틀 연속 대형사고! 세계선수권 휩쓸었다...1000m 우승→'밀라노 金' 1500m에서 2관왕 달성...임종언도 2관왕 성공

2.

패패패패패패, 드디어 무! 손흥민 대통곡 '최악의 성적' 토트넘, 2부 강등은 피해야 한다...리버풀전 극적 1-1 무승부

3.

韓 초대형 겹경사! 16·17호 '한국인 PL리거' 동시 탄생 현실화…이강인 뉴캐슬 이적+박승수 1군 입성

4.

김태인이 김태인했다. '한국킬러' 일본 챔피언에 오른손 한방으로 TKO승[장충 현장]

5.

전율의 4타자 연속 삼진, 역시 다저스 개막 엔트리 투수는 다르다 하는 순간... [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.