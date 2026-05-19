나영석 PD, 결국 '곰국 예능' 인정했다…"배운게 도둑질, 후배들에 기대"

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[스포츠조선 이지현 기자] 나영석 PD가 콘텐츠 제작 방식에 대한 자신의 고민을 털어놓으며, 스스로를 '곰국 끓이듯 하는 스타일'이라고 표현해 눈길을 끌었다.

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나영석 PD는 지난 18일 유튜브 채널 '유병재'에 출연해 콘텐츠 시장 변화와 크리에이터들의 현실적인 고민을 솔직하게 털어놨다.

유병재는 "예전에는 어느 정도 예상이 됐는데 요즘은 콘텐츠 시장이 너무 어렵다"고 말했고, 나영석 PD 역시 강하게 공감했다. 그는 "저는 사실 예측을 포기한 지 오래됐다"고 솔직하게 답했다. 이어 "이제는 어느 것도 정답이 아니고 어느 것도 오답이 아닌 세상이 됐다"며 "콘텐츠 만드는 사람 입장에서는 굉장히 어려운 시대"라고 털어놨다.

그러면서 자신만의 제작 스타일에 대해서도 언급했다. 나영석 PD는 "후배들에게 많이 기대고 있다"며 "배운 게 도둑질이라고, 그냥 하던 걸 계속 하고 있다"고 말했다. 이어 "아시잖아요. 제가 곰국 끓이듯 하던 거 계속하는 걸로 유명하다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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이는 '신서유기', '삼시세끼', '윤식당', '콩콩팥팥' 등 기존 포맷을 변주하며 특유의 관계성과 안정적인 웃음을 이어가는 나영석 PD 스타일을 스스로 인정한 셈. 새로운 자극보다 익숙한 재미를 꾸준히 깊게 우려내는 자신의 제작 철학을 '곰국'에 비유한 것이다.

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또 그는 유튜브 분석 시스템에 대한 부담감도 고백했다. "유튜브 스튜디오는 악마가 만들었다고 생각한다"며 "최근 동영상 순위를 매겨주니까 결국 자기 자신과 경쟁하게 된다. 성과 좋은 걸 자꾸 따라하게 된다"고 말했다.

이에 유병재 역시 "예전에는 어느 정도 예상이 됐는데 이제는 전혀 모르겠다"고 공감했고, 두 사람은 콘텐츠 시장 변화와 크리에이터들의 현실적인 고민에 대해 깊은 이야기를 이어갔다.

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olzllovely@sportschosun.com