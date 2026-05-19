뭘 빨라고? 美슈퍼스타, 女관객에 끔찍한 성희롱 욕설 "Sxxk my dxxk bxxxh" → 한국이었다면 매장급

SNS 캡처

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[스포츠조선 한동훈 기자] 메이저리그 최고 중견수로 명성을 떨친 피트 크로우-암스트롱이 여성 관객에게 최악의 욕설을 퍼부었다. 그는 직후 사과했지만 내뱉은 말을 주워담을 수는 없었다. 품위 유지에 더 보수적인 국내 리그였다면 징계를 피할 수 없었을 것으로 보인다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 19일(한국시각) '크로우-암스트롱이 시카고 화이트삭스 팬과 언쟁에서 말실수를 저질러 후회했다. 그가 도를 넘었다고 인정했다'고 보도했다.

그는 전날 열린 화이트삭스 원정경기 도중 외야 펜스 바로 앞으로 입장한 여성팬과 말다툼을 벌였다. 크로우-암스트롱이 우중간 펜스플레이를 펼치다가 공을 놓쳤다. 여성팬이 먼저 도발했다. 그녀는 "너는 최악이야(You sxxk)!"이라고 외쳤다. 크로우-암스트롱도 평정심을 잃었다. 그는 성희롱 욕설을 내뱉고 말았다. 관중석에서 직접 촬영된 영상이 온라인에 퍼졌다. 현지 미디어에서는 크로우-암스트롱의 발언을 직접적으로 다루지는 않았지만 팬들은 그가 ""You sxxk my fxxxxn dxxk bxxxh"라고 말했다고 기정사실화했다.

MLB닷컴은 '크로우-암스트롱이 다음날 경기를 앞두고 라커룸에서 취재진을 만났다. 이 사건에 대해 이야기했다. 그는 저속한 언어를 사용했다. 야유하는 팬에게 맞받아친 것 자체는 후회하지 않지만 다른 방식으로 대응했어야 했다고 돌아봤다'고 조명했다.

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크로우-암스트롱은 변명하지 않았다. 그는 "제가 그런 단어를 선택했다는 점이 가장 후회된다. 그 단어가 직간접적으로 영향을 미치는 사람들이 제 주변에는 많다. 제가 아는 여성분들 중 그 누구도 제가 그런 말을 쓸 거라고는 상상도 못 하셨을 것이다. 그런 단어를 썼다는 사실이 슬프다. 또 어린 아이들이 SNS에서 보게 될 것이라는 생각에 마음이 더욱 아프다"라고 말했다.

Chicago Cubs center fielder Pete Crow-Armstrong, center, cannot catch a two-run double hit by Chicago White Sox's Miguel Vargas during the fifth inning of a baseball game in Chicago, Sunday, May 17, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Chicago Cubs center fielder Pete Crow-Armstrong, right, cannot catch a two-run double hit by Chicago White Sox's Miguel Vargas during the fifth inning of a baseball game in Chicago, Sunday, May 17, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh)

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그는 경기에 너무 몰두한 나머지 감정 조절에 실패했다고 털어놨다.

그는 "경기장에서 굉장히 집중하는 편이다. 공을 놓쳤다는 사실을 곱씹었다"고 덧붙였다.

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크레이그 카운셀 컵스 감독은 "그가 잘못했다는 것을 알고 있다. 그게 전부다. 그는 실수를 했고 우리는 이 일을 이제 잊고 넘어가야 한다. 이것은 야구 선수라는 직업의 현실"이라며 크로우-암스트롱을 옹호했다.

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크로우-암스트롱은 2025년 31홈런 35도루를 기록한 만능 중견수다. 2023년 데뷔해 지난해부터 이름을 날렸다. 올스타와 골드글러브를 석권했다. 올해는 47경기 타율 2할3푼4리 OPS(출루율+짱타율) 0.688을 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com