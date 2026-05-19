김민종, MC몽 폭로에 입 열었다.."사생활 루머=허위사실, 법적 책임 물을 것" [전문]

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 김민종이 MC몽이 제기한 불법도박 의혹 및 사생활 루머를 전면 부인하며 강경 대응에 나섰다.

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19일 김민종 측 법률대리인은 "최근 온라인 커뮤니티, SNS 및 일부 자극적인 보도 매체를 중심으로 가수 겸 배우 김민종 씨에 대한 근거 없는 사생활 루머와 악의적인 의혹이 무분별하게 확산되고 있다. 이로 인해 대중의 큰 사랑을 받아온 아티스트의 명예가 심각하게 실추되고 있어, 법률대리인 법무법인 오킴스는 다음과 같이 공식 입장을 밝힌다"라고 전했다.

이어 "현재 온라인상에서 이야기되고 있는 김민종 씨 관련 내용들은 일체의 내용이 명백한 허위사실임을 분명히 밝힌다. 이번 사안은 사실관계에 대한 최소한의 확인이나 반론권 보장도 없이, 악의적인 명예훼손 보도가 무차별적으로 확산되는 사안"이라면서 "당사자가 주장한 내용을 구체적으로 확인한 뒤, 필요한 부분에 대해서는 민형사상 법적 책임을 물을 예정"이라고 밝혔다.

김민종의 입장도 공개됐다. 김민종은 "현재 이야기되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다. 관련 내용에 대해서는 사실관계를 충분히 확인하고 정리한 뒤, 필요한 부분에 대해서는 민형사상 법적 책임을 물을 예정"이라며 "무엇보다 오랜 시간 믿고 응원해주신 분들께 실망을 드리지 않도록 신중하게 행동하겠다"라고 밝혔다.

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한편 MC몽은 지난 18일 라이브 방송을 진행하며 김민종이 이른바 '바둑이 도박단' 멤버라며 실명을 거론했고 사생활에 대해서도 언급해 파장이 일었다.

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◆김민종 측 법률대리인 입장 전문

가수 겸 배우 김민종의 법률대리인을 맡고 있는 법무법인 오킴스입니다.

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최근 온라인 커뮤니티, SNS 및 일부 자극적인 보도 매체를 중심으로 가수 겸 배우 김민종 씨에 대한 근거 없는 사생활 루머와 악의적인 의혹이 무분별하게 확산되고 있습니다. 이로 인해 대중의 큰 사랑을 받아온 아티스트의 명예가 심각하게 실추되고 있어, 법률대리인 법무법인 오킴스는 다음과 같이 공식 입장을 밝힙니다.

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현재 여러 이야기들 속에 김민종 씨의 이름이 거론되며 많은 분들께 걱정과 혼란을 드리고 있는 점에 대해 아티스트 본인 역시 마음을 매우 무겁게 생각하고 있으며, 현재의 상황을 대단히 안타깝고 착잡하게 바라보고 있습니다.

그러나 현재 온라인상에서 이야기되고 있는 김민종 씨 관련 내용들은 일체의 내용이 명백한 허위사실임을 분명히 밝힙니다.

이번 사안은 사실관계에 대한 최소한의 확인이나 반론권 보장도 없이, 악의적인 명예훼손 보도가 무차별적으로 확산되는 사안입니다. 자극적이고 선정적인 허위사실 유포로 인하여 김민종 씨 개인과 가족, 그리고 오랜 시간 그를 믿고 응원해 주신 분들이 겪고 있는 정신적 고통과 사회적 평판 훼손은 이미 회복하기 어려운 수준에 이르렀습니다.

김민종 씨는 스스로의 당당함을 입증하기 위해 어떠한 타협도 없이 정면 돌파할 것임을 확고히 하였습니다. 이에 법률대리인 법무법인 오킴스는 관련 내용에 대해서는 문제된 당사자가 주장한 내용을 구체적으로 확인한 뒤, 필요한 부분에 대해서는 민형사상 법적 책임을 물을 예정입니다. 아울러 확인되지 않은 정황을 사실인 양 단정적으로 묘사하여 인격권을 심각하게 침해한 매체에 대해서도 손해배상 청구 등 가능한 모든 법적 조치를 강력히 취해나갈 것임을 밝힙니다.

김민종 씨는 오랜 시간 변함없는 믿음을 보내주신 대중과 팬 여러분께 실망을 드리지 않도록 그 어느 때보다 신중하고 단호하게 행동할 것입니다. 향후 추가적인 피해가 발생하지 않도록 근거 없는 추측성 보도와 루머 유포를 자제해 주시기를 간곡히 요청드립니다. 말미에 김민종 씨가 직접 작성한 글을 첨부합니다.

◆김민종 입장 전문

가수 겸 배우 김민종 입니다.

오늘 여러 이야기들 속에 제 이름까지 거론되며 많은 분들께 걱정과 혼란을 드리게 된 점 마음 무겁게 생각합니다.

저 역시 현재의 상황을 매우 안타깝고 착잡하게 바라보고 있습니다.

하지만 현재 이야기되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아님을 분명히 말씀드립니다.

관련 내용에 대해서는 사실관계를 충분히 확인하고 정리한 뒤, 필요한 부분에 대해서는 민형사상 법적 책임을 물을 예정입니다.

무엇보다 오랜 시간 믿고 응원해주신 분들께 실망을 드리지 않도록 신중하게 행동하겠습니다.

걱정해주시고 기다려주시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

joyjoy90@sportschosun.com