"한국인에 바치는 상"…'케이팝 데몬 헌터스', 美아카데미 장편 애니메이션상 수상

최종수정 2026-03-16 09:29

"한국인에 바치는 상"…'케이팝 데몬 헌터스', 美아카데미 장편 애니메이…
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[스포츠조선 안소윤 기자] 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 아카데미 장편 애니메이션상을 수상했다.

'케이팝 데몬 헌터스'는 15일 오후 7시(현지시각) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상 트로피를 거머쥐었다.

무대에 오른 매기 강 감독은 "저와 닮은 분들이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"며 감격의 수상 소감을 전했다.


"한국인에 바치는 상"…'케이팝 데몬 헌터스', 美아카데미 장편 애니메이…
사진 제공=넷플릭스
'케이팝 데몬 헌터스'는 K팝 슈퍼스타 루미, 미라, 조이가 화려한 무대 뒤에서 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 그린 액션 판타지 애니메이션이다. 앞서 오스카의 전초전으로 불리는 제83회 골든 글로브에서는 장편 애니메이션상과 주제가상을 수상하는 쾌거를 달성했다.

이 작품의 OST '골든'은 제98회 아카데미 시상식 주제가상 부문에도 노미네이트됐다. 해당 부문에서는 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미', '씨너스: 죄인들'의 '아이 라이드 투 유', '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이', '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'가 함께 후보에 올랐다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

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