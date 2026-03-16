글로벌 야구 매니지먼트 게임 'OOTP 베이스볼', 최신작 'OOTP 27' 출시

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컴투스는 아웃 오브 더 파크 디벨롭먼츠(Out of the Park Developments)가 개발한 글로벌 야구 매니지먼트 게임 '아웃 오브 더 파크 베이스볼(이하 OOTP 베이스볼)'의 최신작 'OOTP 27'을 글로벌 출시했다고 16일 밝혔다.
이번 'OOTP 27'에서는 시리즈 역사상 처음으로 '2026 WBC' 공식 라이선스 콘텐츠를 제공한다. 실제 국가대표팀의 명단과 공식 대진표, 토너먼트 방식을 바탕으로 전세계 최고의 야구 강국들이 맞붙는 국제 대회의 열기를 게임 내에서 경험할 수 있다.
야구 시뮬레이션 게임의 재미도 강화됐다. AI 트레이드 모델을 한층 강화해 전략성을 높였으며, 새로운 통계 지표 도입과 함께 실제 야구와 같은 날씨의 변화까지 구현해 유저의 몰입감을 높였다. 이외에 멀티플레이 모드인 '퍼펙트 팀' 콘텐츠에서는 미국 야구 명예의 전당에 헌액된 로저스 혼스비, 타이 콥, 로이 캄파넬라 등 전설적인 선수들도 새롭게 만나볼 수 있다.
'OOTP' 시리즈는 미국의 메타크리틱(Metacritic) 사이트에서 2007년 '올해의 게임상', 2016년 '올해의 PC게임상'을 수상하며 야구 분야에서 높은 완성도를 갖춘 시뮬레이션 게임으로 평가받고 있다. 'OOTP 27'은 공식 홈페이지와 온라인 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 만나볼 수 있다.