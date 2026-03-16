김새롬, 전남편 떠올리다 쌍욕 "XXXX, 최악이지만 지나니 괜찮아져"

기사입력 2026-03-16 14:31


김새롬, 전남편 떠올리다 쌍욕 "XXXX, 최악이지만 지나니 괜찮아져"

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 김새롬이 이별 고민 사연에 진심을 털어놨다.

16일 김새롬의 유튜브 채널에서는 '지나고 나면 아무것도 아니다'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

김새롬은 구독자들이 보낸 사연을 읽고 고민을 해결해주는 콘텐츠를 진행했다. 한 팬은 "8년 만나고 결혼까지 약속했다가 1년 전 파혼했다"고 운을 뗐고 김새롬은 "전문이다"라고 너스레를 떨었다.

팬은 "얼마 전 연락이 와 보고 싶다며 얼굴이나 보자고 하더라. 저는 미련이 남아 있던 상황이라 결국 만났는데 분위기에 휩쓸려 잠자리까지 하게 됐다. 이런 만남만 몇 번 반복되고 다시 보자는 얘기는 없다. 끊어내고 싶은데 마음처럼 안 된다. 어떻게 해야 될까요?"라고 물었고 김새롬은 "못 끊는다"고 단칼에 말했다.


김새롬, 전남편 떠올리다 쌍욕 "XXXX, 최악이지만 지나니 괜찮아져"
김새롬은 "마음은 내 거가 아닌가 보다. 내 마음대로 못한다. 끊어내는 게 맞다는 걸 본인이 알고 있지 않냐. 근데 그걸 못하고 잠자리만 몇 번씩 반복하는 거 아니냐. 자기가 아닌 걸 알면서도"라며 "'진짜 이거는 사람이 할 짓이 아니다' 이 생각까지 들 때쯤 되어야 끊어진다. 최악을 찍어보시라. 최악 찍는 거 그때 당시에는 최악인데 지나고 나면 괜찮다"고 진심으로 조언했다.

진심이 우러난 조언에 제작진은 "경험담이냐"고 물었고 김새롬은 "네"라고 답했다. 그러면서 김새롬은 "XXXX"라고 쌍욕을 날려 웃음을 안겼다.

한편, 김새롬은 지난 2015년 이찬오 셰프와 결혼했으나 이듬해 12월 이혼했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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