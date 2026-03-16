김새롬, 전남편 떠올리다 쌍욕 "XXXX, 최악이지만 지나니 괜찮아져"

16일 김새롬의 유튜브 채널에서는 '지나고 나면 아무것도 아니다'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
김새롬은 구독자들이 보낸 사연을 읽고 고민을 해결해주는 콘텐츠를 진행했다. 한 팬은 "8년 만나고 결혼까지 약속했다가 1년 전 파혼했다"고 운을 뗐고 김새롬은 "전문이다"라고 너스레를 떨었다.
팬은 "얼마 전 연락이 와 보고 싶다며 얼굴이나 보자고 하더라. 저는 미련이 남아 있던 상황이라 결국 만났는데 분위기에 휩쓸려 잠자리까지 하게 됐다. 이런 만남만 몇 번 반복되고 다시 보자는 얘기는 없다. 끊어내고 싶은데 마음처럼 안 된다. 어떻게 해야 될까요?"라고 물었고 김새롬은 "못 끊는다"고 단칼에 말했다.
김새롬은 "마음은 내 거가 아닌가 보다. 내 마음대로 못한다. 끊어내는 게 맞다는 걸 본인이 알고 있지 않냐. 근데 그걸 못하고 잠자리만 몇 번씩 반복하는 거 아니냐. 자기가 아닌 걸 알면서도"라며 "'진짜 이거는 사람이 할 짓이 아니다' 이 생각까지 들 때쯤 되어야 끊어진다. 최악을 찍어보시라. 최악 찍는 거 그때 당시에는 최악인데 지나고 나면 괜찮다"고 진심으로 조언했다.