김준호, 5살 연상 ♥승무원 아내에 자동차·명품백 플렉스 "돈 못 벌 때 많이 받아"(준호말고준호)

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[스포츠조선 김소희 기자] 펜싱 전 국가대표 김준호가 은퇴를 결심한 이유를 밝혔다.
김준호는 그 이유에 대해 "선수 시절에는 돈을 많이 벌지 못했던 때라 아내에게 선물을 많이 받았다"며 "그래서 언젠가 내가 돈을 벌게 되면 꼭 아내에게 뭔가를 해줘야겠다는 마음이 강하게 남아 있었다. 그 전부터 많이 받아왔기 때문"이라고 털어놨다.
그는 과거 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연 당시를 떠올리기도 했다. 김준호는 둘째 정우를 임신했을 때 아내에게 자동차를 선물 했으며, 아내가 4년 만에 복직했을 때는 명품 가방을 선물했다.
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김준호는 당시 선수 생활로 인해 가족과 떨어져 지냈던 시간을 떠올리며 "세 달에 한 번 가족을 볼 때도 있었다"고 말했다. 이어 "아이들이 저를 볼 때와 엄마를 볼 때 표정이 다르더라. 엄마는 진짜 부모라고 생각하는데 저는 낯선 사람처럼 느끼는 것 같았다"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.
그는 "은우가 제가 아빠인지 모르는 것 같다는 생각이 들었을 때 '이제 운동하는 게 의미가 없겠다'는 생각이 들었다"며 결국 은퇴를 결심하게 된 배경을 고백했다.
아내 역시 그 당시를 떠올리며 "그때 남편에게 진심으로 인정받는 느낌을 받았다"며 "눈물 하나만으로도 '이 사람이 말로 표현하지 않았지만 나를 정말 생각하고 있구나'라는 마음이 전해졌다"고 말해 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다.
한편, 김준호는 지난 2018년 5살 연상 승무원과 결혼해 슬하 2남을 두고 있다. 이들 가족은 현재 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연, 유쾌한 가족 일상을 공개하고 있다.