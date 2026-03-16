한채아, 성형 없이 미모 유지하는 소신 "가장 예쁠 때로 돌아가려는 게 문제"

기사입력 2026-03-16 16:45


한채아, 성형 없이 미모 유지하는 소신 "가장 예쁠 때로 돌아가려는 게 …

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한채아가 외모 관리에 대한 소신을 밝혔다.

16일 한채아의 유튜브 채널에서는 '올리브영 세일 가면 이거 꼭 써보세요| 배우 한그루와 추천템 찾기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한채아는 절친한 배우 한그루와 함께 드럭스토어 쇼핑에 나섰다. 서로 잘 쓰는 아이템을 추천하며 무려 17만 원, 22만 원어치를 구매한 한그루와 한채아. 한그루는 "세일 안 했으면 40만 원 나왔을 것"이라 말했고 한채아는 "세일 안 하면 안 샀을 거다. 세일하니까 무조건 사야 되는 것만 산 것"이라고 합리화했다.

식사를 하며 한그루는 한채아에게 "요즘 무슨 관리하냐"고 물었고 한채아는 "요즘 관리는 아름답게 늙어가자는 것"이라고 밝혔다.


한채아, 성형 없이 미모 유지하는 소신 "가장 예쁠 때로 돌아가려는 게 …
한그루는 "내 주변에 미용에 관심이 많은 사람들이 진짜 많은데 다들 나이 들수록 젊어지고 싶으니까 무언가를 자꾸 한다"며 "언니는 솔직히 피부나 운동 말고는 얼굴에 뭐 집어넣고 이런 걸 안 하지 않냐. 그래서 그런 사람들이 나이가 들수록 더 예쁘다. 너무 예쁘게 늙어가는 그런 모습"이라며 자연미인인 한채아의 미모를 언급했다.

이에 한채아는 "나는 약간 그런 게 있다. 내가 예뻐지고 자연스럽게 나이 들어가는 걸 유지하려면 첫 번째로 내 나이를 받아들이는 게 제일 중요한 거 같다. 이걸 자꾸 거꾸로, 내 나이를 거스르려고 (하면 안 된다.) 내 나이가 45살인데 45살보다는 조금 건강하고 젊어 보이려고 해야 되지 45살인데 35살로 보이게 바꾸려 노력하면 잘못되는 길로 가는 것"이라며 "내가 제일 예쁠 때가 있지 않냐. 그 예뻤던 때로 돌아가려 하는 게 문제"라고 소신을 밝혔다.

이를 들은 한그루는 "지금 언니 너무 예쁘다. 내 주변에 모든 40대 통틀어서"라고 강조했고 한채아는 "고맙다"며 웃음을 터뜨렸다.

wjlee@sportschosun.com

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