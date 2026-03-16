박수홍 딸, 17개월에 광고 17개 찍은 이유...김숙도 감탄한 미모 "인형인줄" ('행복해다홍')
[스포츠조선 정안지 기자] 김숙이 박수홍의 딸 재이의 외모에 감탄했다.
16일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "고모가 생겼어요! 김숙 고모 | 17개월아기 인생 첫 캠핑"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 박수홍, 김다예 부부는 딸 재이 양과 함께 김숙의 캠핑장을 찾았다. 재이 양은 처음 만나는 김숙에게 바로 손 인사를 건네며 남다른 사회성을 드러냈다.
김숙은 "재이 너무 예쁘다. 엄마를 쏙 닮았다. 너무 귀엽다"라면서 재이 양의 실물을 보고 놀랐다. 박수홍은 딸의 외모 칭찬에 "진짜냐"라면서 행복한 웃음을 지었다. 이후 김숙은 박수홍 가족을 위해 한치 세비체 등을 대접, 재이 양은 처음 맛보는 음식에도 맛있게 먹방을 선보여 김숙을 웃게 했다.
그때 배우 임형준이 김숙의 캠핑장을 찾았고, 임형준은 "너무 귀엽다"라면서 첫 만남에도 활짝 웃어주는 재이 양을 보며 함께 웃었다. 이어 임형준은 인형 같은 재이 양을 보며 "진짜 귀엽고, 잘 웃는다. 속눈썹, 보조개, 쌍꺼풀까지 다 있다"라면서 놀랐다.
이후 재이 양은 부쩍 친해진 김숙 품에 안겨 환하게 웃고, "'고모' 해 봐라"는 말에 '고모' 얘기를 하려고 노력하는 모습은 엄마, 아빠와 김숙을 웃게 만들었다.
한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 첫딸 재이를 출산했다.
특히 엄마와 아빠를 꼭 닮은 러블리 비주얼의 소유자인 재이 양은 지난해 17개의 광고를 성사 시킨 것으로 알려져 화제를 모았다.
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