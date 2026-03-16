구성환, 꽃분이 잃고 결국 미국 떠났다 "2주간 죽을 뻔, 정말 힘들었다"
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 구성환이 반려견 꽃분이를 떠나보낸 뒤 미국 여행을 떠난 근황을 전했다.
16일 유튜브 채널 '꽃분이(with구성환)'에는 '추억은 가슴에 묻고 미련을 버려'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 구성환은 미국의 광활한 자연을 배경으로 한 영상을 공개하며 여행 일상을 공유했다. 그는 "꼭 한번 와 보고 싶었던 곳"이라며 사막 지형의 절경을 자랑하는 미국 레드락 캐년을 직접 찾았다고 밝혔다.
구성환은 끝없이 이어진 붉은 바위 절벽과 드넓은 풍경에 감탄을 쏟아내며 "영화 속 한 장면 같은 곳"이라고 표현했다. 이어 인적이 드문 자연 속에서 걷기를 즐기며 여유로운 시간을 보내는 모습도 공개했다.
특히 그는 최근 근황에 대해 "삶에는 좋은 날도 있고 힘든 날도 있지만 제 마음 속에 묻어두고 왔다. 한 2주간은 정말 죽을 뻔했다. 하지만 많이 걷고 좋은 것을 보며 긍정적인 에너지를 얻고 있다"고 털어놨다.
하루에 4~6시간씩 걷는다는 그는 "활동적으로 지내다 보면 더 좋은 에너지가 생기는 것 같다"며 건강한 일상의 중요성을 강조했다.
또한 해외에서 다양한 문화를 경험하는 것에 대해서도 "나라별 장점을 배우고 받아들이려고 노력한다"며 여행의 의미를 전했다.
앞서 구성환은 지난달 "내 딸이자 여동생, 내 짝궁이었던 꽃분이가 2월 14일 무지개다리를 건넜다"고 밝혀 많은 이들의 안타까움을 자아낸 바 있다.
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