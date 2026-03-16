정경미 "♥윤형빈, 나 꼴보고 싫다고 기사나...너무 잘 살고 있다" 해명 ('말자쇼')

기사입력 2026-03-16 23:01


정경미 "♥윤형빈, 나 꼴보고 싫다고 기사나...너무 잘 살고 있다" 해…

[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 정경미가 남편인 개그맨 윤형빈과의 불화설에 대해 해명했다.

16일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 새 학기를 맞이해 '개학' 특집으로 꾸며진 가운데 공감 게스트로 개그우먼 정경미, 김경아가 출연했다.

이날 '하루라도 조용히 살고 싶은 엄마' 김경아는 "여러분 곧 개학이다. 기운내자"라며 개학을 기다리는 부모들의 마음을 대변했다. 여섯 살 터울 남매의 엄마 정경미는 "실물로 보니까 많이 이쁘지 않냐. 소문내달라"라며 개그우먼다운 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

김경아는 "조용히 살고 싶은 마음이 내 인생 신조다. 근데 조용히 못 산다. 엄마들 다 조용히 살고 싶을 거다"면서 "근데 너무 시끄럽다. 아이 2명이 많이 컸는데도 생활 소음이 거슬리다"라고 했다. 그러자 김영희는 "숨도 죽이고 살아야 하냐"고 하자, 김경아는 "그랬으면 좋겠다"라고 해 웃음을 안겼다.

또한 정경미는 자녀에 대해 "아들이 13살, 딸이 7살이다. 6살 터울이 있다"고 하자, 김영희는 "사랑이 깊으시다"라고 했다. 그러자 정경미는 "둘째는 시험관이다"라고 말해 웃음을 안겼다.


정경미 "♥윤형빈, 나 꼴보고 싫다고 기사나...너무 잘 살고 있다" 해…
정범균은 "두 분 공통점이 본인은 개그우먼, 남편이 개그맨이다. 특이한 건 개그맨, 개그우먼은 아직 이혼 1호가 없다. 두 분 중에서 1호가 나올 확률이 전혀 없냐"라며 농담 섞인 질문을 던졌다.

이에 김경아는 "개그맨 사회 서열이 아직도 확실하다. 선배님 중에서 아직 나와주지 않으셔서 후배가 줄을 못 서고 있다"라고 했고, 정경미는 "윗선에서 한번 터뜨리면 줄줄이 비엔나처럼"이라며 재치 있게 맞장구쳤다. 김경아는 "시간문제다"고 했고, 정경미는 "눈치 게임으로 보고 있다. 몇 명 있는 것 같은데 조용하다"라며 웃었다.

그러면서 정경미는 "얼마 전에 윤형빈 씨가 유튜브에서 무슨 이야기를 한 후 불화설이 났다. '잘 사는 줄 알았더니 정경미 꼴보고 싫어'라는 기사가 났다"라면서 "우리 너무 잘 살고 있다"라고 불화설에 대해 해명했다. 이를 듣던 김경아는 "그러냐"라면서 최측근마저 금시초문인 듯 반응으로 웃음을 안겼다.


재차 정경미는 "너무 행복하게 잘 살고 있다"면서 "윤형빈 씨 어제는 왔다"라고 덧붙이며 유쾌하게 상황을 정리해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

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