'40살' 고준희, 99년 모솔남 당황시킨 도발 "연애 잘하는 법? 일단 뽀뽀해 봐"

기사입력 2026-03-17 10:35


'40살' 고준희, 99년 모솔남 당황시킨 도발 "연애 잘하는 법? 일단…

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고준희가 '연애'에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

최근 고준희 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연했던 99년생 강연규, 노현규와 만난 영상이 공개됐다.

이날 고준희는 두 사람과 자연스럽게 이야기를 주고받으며 특유의 거침없는 입담을 쏟아냈다. 긴장한 출연자들이 얼어붙은 모습을 보이자 고준희는 "왜 이렇게 손을 떨어? 온몸이 떨리고 있어"라고 받아쳤고, 두 사람을 향해 "나 지금 거기서 약간 데이트하는 여자로 나온 느낌이야"라며 웃음을 터뜨렸다.

특히 연애 상담 코너에서는 고준희의 예능감이 제대로 폭발했다. 한 출연자가 "연애를 어떻게 하면 잘하는지 모르겠다"고 털어놓자, 고준희는 망설임 없이 "알아볼 수 있는 방법 뭔지 내가 얘기해줄까? 뽀뽀해 봐"라고 말해 현장을 초토화시켰다.

예상 못 한 답변에 출연자가 당황하자 고준희는 "좋아한다 말을 했는데 상대가 피하면 싫은 거고, 좋으면 있는 거야"라고 나름의 논리를 펼쳤다. 이에 출연자는 "누나한테 상담을 받으면 카더가든 님이 조언해줄 때 느낌이 든다. 이거대로 하면 안 될 것 같은 느낌"이라고 받아 쳐 또 한 번 폭소를 자아냈다.


'40살' 고준희, 99년 모솔남 당황시킨 도발 "연애 잘하는 법? 일단…
고준희의 거침없는 입담은 여기서 끝나지 않았다. 요즘 사람들은 어디서 만나냐는 고민이 나오자 그는 "내가 너네한테 궁금하다. 어디서 연애를 해야 되겠어? 로데오라도 가서 헌팅 좀 할래?"라고 농담을 던졌다. 출연자가 민망해하자 "아니야. 너 매력 되게 많아"라며 다독이는 모습도 보였다.

또 고준희는 프로그램을 본 뒤 두 사람에게 완전히 빠졌다고 털어놨다. 그는 "너네가 내 요새 웃음 버튼"이라며 "TV 보고 있는 것 같았다. 너네 같은 아들을 낳고 싶다"고 애정을 드러냈다. 이어 "연애만 알려주면 되잖아"라고 말해 훈훈한 분위기를 더했다.

특히 이날 고준희는 자신 역시 연애가 쉽지 않다고 솔직하게 고백했다. 그는 "요즘 연애 하고 싶으세요?"라는 질문에 "연애를 안 하고 싶을 때가 한 번도 없다"면서 "늘 그런 마음을 갖고 살아야지. 말이 씨가 된다"고 답했다. 그러면서도 "나도 연애 안 한 지 좀 돼 가지고"라고 공감하며, "연애는 정말 너무 힘든 것 같다"고 털어놨다. 그럼에도 특유의 쿨한 화법으로 모태솔로 출연자들의 고민을 받아주며 유쾌한 케미를 완성했다.


한편 고준희는 1985년생으로 올해 나이 만 40세다.

olzllovely@sportschosun.com

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