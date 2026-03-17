"시母=숙주" '이숙캠' 걱정부부, 결국 이혼한다 "방송 때문에 사이 더 악화"

16일 유튜브 채널 '장변호'에는 '걱정부부 방송 그 후 이야기 최초 공개ㅣ제가 이혼을 결심한 진짜 이유는요...ㅣ이숙캠' 영상이 공개됐다.
조승환 씨는 근황을 묻자 "이혼 소송 중이다보니 아이는 공동양육 중이다. 전처와 일주일 씩 번갈아가며 아이를 본다. 이번주에는 전처가 아이를 봐서 저는 따로 친구를 만나거나 일을 하고 있다"라고 밝혔다.
변호사가 "얼굴이 훨씬 좋아지셨다. 생기도 있어 보이고 살도 찐 것 같다"라며 달라진 안색에 대해 묻자, "방송 때보다 3~4kg 쪘고 스트레스를 덜 받다 보니 그때보다 좋아 보이는 것 같다"라고 말했다.
당시 아내와 함께 '이혼숙려캠프' 방송을 같이 봤냐는 질문에는 "같이 못 봤다. 방송하는 날에 아내가 아이를 데리고 본가로 가서 그때부터 별거했다. 퇴근하고 아내랑 싸웠는데 저한테 집을 나가라고 하더라. 싸울 것 같아 차를 끌고 나갔는데, 홈캠을 보니 갑자기 애들을 데리고 어디를 가더라. 본가로 간 거였다. 저는 그 후로 아이들을 한 달간 못 봤다"라고 떠올렸다.
또 '이혼 숙려 캠프' 촬영이 끝난 3일 후 합의이혼 서류를 내게 됐다고. 방송으로 인해 사이가 더 악화됐다는 설명이다. 조승환 씨는 "당시 친권, 양육권은 제 가 다 갖는 걸로 했다. 근데 숙려 기간에 아내가 안 나와서 결국 이혼 소장을 보냈다"라고 말했다. 이어 "요즘 전처가 유튜브 라이브 방송을 많이 하던데, 본인이 뒤통수를 맞았다고 하더라. 제가 방송 끝나자마자 소장을 보냈다고 하던데 같이 협의이혼 신청을 한 거였다. 작은 진실에 거짓을 합쳐 말한다"라며 억울함도 드러냈다.
한편 걱정부부는 지난해 JTBC '이혼숙려캠프'에 출연했다. 당시 아내는 자녀의 유전병 문제로 남편과 갈등을 겪다, 남편의 신경섬유종을 언급하며 "시어머니는 (신경섬유종의 원인)인 숙주"라고 표현해 논란을 빚었다.