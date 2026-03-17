'이혼 분쟁' 최동석, 의미심장한 필사 남겼다 "과거는 절대 못바꿔"

17일 최동석은 "아침 컨디션 정말 최악이었지만 몸을 일으켜서 이번에는 니체의 말을 필사"라며 "청소 이모님에게 부탁하고 빨래 고모님에게 부탁하고 영화 보면서 릴렉스 하는 시간. 앞으로 나아가려면 잠시 쉬자"라는 근황과 함께 필사한 글을 게재했다.
최동석은 "과거에 묶이면 앞으로 나아갈 수 없다"는 문장으로 시작해 "과거는 아무리 붙들어도 돌아오지 않는다. 절대 다시 바꿀 수 없다. 사람들은 과거를 떠나지 못하고 잘못한 일을 반복해서 되새기며 자신을 갉아먹는다"는 등 과거에 대한 집착과 반복되는 후회를 경계하는 메시지가 담긴 글을 필사했다.
한편 최동석은 방송인 박지윤과 지난 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 지난 2024년 10월 파경을 맞았다. 하지만 두 사람은 이혼 과정에서 서로를 향한 폭로전을 비롯해 부부싸움 녹취록 등이 공개되면서 충격을 안겼고, 결국 상간 맞소송이라는 이례적인 진흙탕 싸움을 이어 오는 중이다. 현재 양육권과 친권은 박지윤에게 있으며, 최동석은 면접 교섭을 통해 자녀들을 만나고 있다.