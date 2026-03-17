[공식] '200억 탈세 혐의' 차은우와는 상관無..'원더풀스', 2분기 예정대로 공개

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 박은빈과 아스트로 멤버 겸 배우 차은우의 넷플릭스 신작 '원더풀스'의 공개가 확정됐다.
넷플릭스 관계자는 17일 스포츠조선에 "공개일 및 주요 일정은 확정되면 안내해드리겠다"며 "넥스트 온 넷플릭스 행사에서 발표한대로 2분기 공개에서 변동된 사항이 없다"고 밝혔다. 업계에 따르면 '원더풀스'의 제작발표회는 오는 5월 12일 개최될 예정이며 군복무 중인 차은우를 제외하고 유인식 감독과 배우 박은빈, 김해숙, 최대훈, 임성재, 손현주 등이 참석할 예정이다.
'원더풀스'는 최근 탈세 의혹으로 논란이 됐던 차은우의 출연 작품으로 작품 공개에 대한 여러 추측이 이어졌지만, 넷플릭스는 공개 일정의 변동 가능성에 대해 어떠한 입장도 밝히지 않았던 바. 이번 제작발표회 역시 변동 없이 그대로 진행이 되는 사항이다. '원더풀스'는 예정대로 5월 15일 전세계에 공개된다.
차은우는 1월 22일 국세청 조사4국의 고강도 세무조사를 받은 끝에 약 200억 원 규모의 소득세를 추징받은 사실이 알려져 논란이 됐다. 세무 당국은 차은우가 모친과 설립한 법인 A사를 실체 없는 페이퍼컴퍼니로 지목했고, 차은우 측은 이에 "적법한 절차를 통해 소명하겠다"면서 "결과를 겸허히 받아들이고 책임을 다하겠다"는 입장을 낸 상태다.
'원더풀스'는 종말론이 득세하던 1999년, 뜻밖의 사건으로 초능력을 얻게 된 동네 허당들이 해성시의 평화를 위협하는 빌런에 맞서 싸우는 초능력 코믹 액션 어드벤처 드라마다.