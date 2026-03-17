'불법도박' 이수근, 탁재훈과 투샷에 자폭 "우리 둘 뭉치면 여론 안 좋아"

기사입력 2026-03-17 17:37


'불법도박' 이수근, 탁재훈과 투샷에 자폭 "우리 둘 뭉치면 여론 안 좋…

[스포츠조선 김소희 기자] 과거 불법 도박 논란으로 물의를 빚었던 방송인 탁재훈과 이수근이 투샷에 당황했다.

17일 SBS '아니 근데 진짜' 측은 "이수근, 탁재훈 향해 시작된 선 없는 찐친 폭로전♨ (ft. 강소라)"라는 제목의 선공개 영상을 업로드 됐다.

공개된 영상에서 이수근은 죄수복 차림으로 등장해 시선을 끌었고, 이를 본 탁재훈은 "너 언젠가 한 번 올 줄 알았다"며 반가움을 드러내 웃음을 자아냈다.

하지만 이수지는 두 사람의 투샷을 보자마자 "잠깐 너희 둘 붙어있지 마라. 진짜 (감빵) 들어온 줄 안다"라고 돌직구를 날리며 특유의 매운 입담으로 현장을 웃음바다로 만들었다.

이수근 역시 "탁재훈은 저에게 친형 그 이상의 존재"라며 각별한 친분을 드러내는 한편, "근데 여론이… 둘이 뭉쳐 있으면 좀…"이라고 덧붙여 재치 있는 셀프 디스로 웃음을 더했다.


'불법도박' 이수근, 탁재훈과 투샷에 자폭 "우리 둘 뭉치면 여론 안 좋…
이어 그는 "온 김에 다 이야기해보겠다"며 탁재훈의 과거를 거침없이 폭로하기 시작했고, 예상치 못한 '찐친 폭로전'에 탁재훈이 당황하는 모습이 그려지며 본방송에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.

SBS '아니 근데 진짜!'는 매주 월요일 오후 10시 10분 방송된다.

한편, 이수근은 2013년 휴대폰을 이용해 영국 프로축구 프리미어리그 등에 베팅하는 이른바 '맞대기 도박' 혐의로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받은 바 있다. 이수근은 KBS '1박2일'을 비롯해 출연하던 모든 프로그램에서 하차했다

탁재훈 또한 지난 2013년 11월 불법 도박 혐의로 징역 6월에 집행유예 1년을 선고받은 이후 방송을 중단하고 자숙의 시간을 보냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"딸 심장수술 앞두고 집 나갔다"...박재현 이혼 전말에 '경악' (X의 사생활)

2.

'3주택' 황현희, '집 안팔고 버틴다' PD수첩 인터뷰 갑론을박..."주거 안정 저해 vs 세금 내면 자유"

3.

'48세' 늦깎이 인도 아빠 럭키, 자연임신 소식에 "또래들에 희망을 줘" ('슈돌')

4.

남창희, '초호화 결혼식' 동시에 '딸바보' 예약했다..."장인어른 반대 극복"

5.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 둔 워킹맘의 현실 교육법 "제일 힘든 촬영장 데리고 다닐 것"

연예 많이본뉴스
1.

"딸 심장수술 앞두고 집 나갔다"...박재현 이혼 전말에 '경악' (X의 사생활)

2.

'3주택' 황현희, '집 안팔고 버틴다' PD수첩 인터뷰 갑론을박..."주거 안정 저해 vs 세금 내면 자유"

3.

'48세' 늦깎이 인도 아빠 럭키, 자연임신 소식에 "또래들에 희망을 줘" ('슈돌')

4.

남창희, '초호화 결혼식' 동시에 '딸바보' 예약했다..."장인어른 반대 극복"

5.

'한의사♥' 강소라, 두 딸 둔 워킹맘의 현실 교육법 "제일 힘든 촬영장 데리고 다닐 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

하나도 안 죄송합니다! 日모욕→기자회견 히죽히죽 대충격! "오늘도 춤판 벌였다" [마이애미 현장]

2.

대통령 체포했더니 결승에 왔어? 트럼프 대충격 반응, 축하인가 조롱인가 → "자꾸 좋은 일이 일어나네요?" [마이애미 현장]

3.

'베네수엘라 역대 최초' 前 한화 투수가 역사 쓸 줄이야…한국 다시 올 생각 있나

4.

[단독]'축구천재에서 프로사령탑으로' 박주영, 2026년 P급 지도자 강습회 전격 합격…정조국-최효진-마철준도 수강생 선정

5.

홍명보호 월드컵 천운 따르나, '515억' 멕시코 핵심 A매치 제외 요청...발목 수술 여파, 시즌 11경기 1골 심각 부진

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.