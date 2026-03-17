'방송 복귀' 이휘재, ♥문정원 내조에 힘 얻었나…"응원합니다" 문구 도시락 눈길[SC이슈]

[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 이휘재가 4년 만에 '불후의 명곡'으로 복귀한 가운데, 현장에 준비된 응원 도시락이 눈길을 끌고 있다.
이휘재는 16일 서울 영등포구 여의도동 KBS 신관 공개홀에서 열린 KBS2 '불후의 명곡' 녹화에 참여했다.
이휘재가 참여한 이번 녹화는 '2026 연예계 가왕전' 특집으로 진행됐다. 이휘재를 비롯해 조혜련, 홍석천, 박준형, 송일국, 오만석, 김신영, 박성광 등이 경연자로 나섰다. 이휘재는 이날 가수 최호섭의 노래 '세월이 가면'을 부른 것으로 전해졌다. 오랜만에 대중 앞에 선 그는 긴장감을 감추지 못했고, 리허설 도중에도 울컥한 모습을 보인 것으로 알려졌다.
'불후의 명곡' 사전 진행자 MC배(배영현)는 이날 자신의 개인 계정을 통해 녹화 비하인드를 공개했다. 그는 "목 많이 쓴다고 도라지 챙겨주신 혜련 누님! 그리고 감동 무대, 오랜만에 마주한 휘재 형님! 축복 듬뿍 드리며, 응원드립니다!"라고 감사 인사를 전했다. 특히 공개된 사진 속 도시락에는 '맛있게 드세요. 이휘재 님의 무대를 응원합니다"라는 문구가 적혀 있어 이목을 집중시켰다. 네티즌들은 이를 두고 아내 문정원의 내조가 아니냐는 추측을 내놓기도 했다.
이휘재는 2022년 KBS2 '연중라이브' 이후 약 4년 만에 '불후의 명곡'으로 방송 복귀에 나섰다. 그는 2022년 가족과 함께 캐나다로 떠난 뒤 방송 활동을 잠정 중단하면서 은퇴설과 이민설에 휩싸였다.
그간 이휘재는 여러 예능 프로그램에서 동료 연예인들을 대하는 태도가 무례하다는 지적을 받아왔다. 이외에도 층간소음 갈등과 함께 놀이공원 장난감 비용 '먹튀' 의혹까지 불거지며 논란이 일었다. 방송가에서는 '불후의 명곡'이 그의 본격적인 방송 복귀 무대가 될 것이라는 전망도 나오고 있다. 문정원 역시 3일 개인 계정을 통해 근황을 전하기도 했다.