지석진x김수용, 공동 '환갑잔치' 열었다..김용만·이홍렬·조혜련 총출동

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 지석진과 김수용이 환갑을 맞은 가운데, 개그계 동료들이 한자리에 모여 축하를 전했다.
18일 이홍렬은 자신의 계정에 "생일잔치"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.
공개된 사진에는 지석진과 김수용이 환갑을 맞아 소소한 잔치를 연 모습이 담겼다. 이날 자리에는 김용만, 이홍렬, 이성미, 조혜련, 김지선 등 개그계 선후배들이 함께해 두 사람의 생일을 축하하며 훈훈한 분위기를 더했다.
이홍렬은 "소위 말하는 20살 생일 세 번째를 맞이한 후배 김수용, 지석진을 이성미 생일추진위원장 덕분에 나도 슬쩍 끼어 선배 입장에서 축하해 줄 수 있어 행복했다"며 "진짜루~ 후배들 나이 먹는 걸 은근히 좋아한다. 그것도 진짜루~"라고 유쾌하게 덧붙이며 너스레를 떨었다.
특히 동료들은 두 사람을 향한 재치 있는 응원 메시지로 웃음을 더했다. 김수용에게는 "김수용이 죽었다며? 수백 번 심폐소생하고 간신히 살아났다며? 용케 살아났는데 다음엔 짤 없지? 100살까지 살자. 김수용!"이라는 메시지를 남겼고, 지석진에게는 "지금 모습 그대로 석양의 아름다움을 지닌 진짜 남자로 백 살까지 가자. 석진이 환갑을 축하해"라는 문구로 축하를 전했다.
동료들의 따뜻한 응원 속에 두 사람의 환갑잔치는 웃음과 정이 가득한 자리로 마무리됐다.
한편, 김수용은 지난 1991년 KBS 공채 7기 개그맨으로 데뷔했으며, 2008년 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 지석진은 지난 1992년 가수로 먼저 데뷔했으며, 1993년 KBS 특채 10기 개그맨으로 재데뷔했다.