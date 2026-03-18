'7kg 감량' 조혜련, 52kg 최저 몸무게 인증.."허리 24인치, 갈비뼈 보여"

17일 조혜련은 자신의 계정에 "5일동안 스매싱바디 완성!!! 몸무게 최종 52.6킬로. 허리24인치. 숙변제거. 갈비뼈 확인됨. 다들 화이팅!!!!"이라는 글과 함께 짧은 영상을 업로드 했다.
영상 속 조혜련은 디톡스 다이어트 중임을 밝히며 체중 감량 과정을 공유했다. 그는 "어제는 많이 비웠다. 먹는 것도 없는데 숙변이 엄청 나왔다"며 활발한 장 건강을 언급했다. 이어 체중계 사진을 공개하며 "최종 몸무게 52.6kg이다. 5일 동안 0.4kg이 빠졌다"고 자랑했다. 또한 "라인이 완전히 달라졌다. 몸이 더 가벼워지고 건강해진 느낌"이라며 만족감을 드러냈다.
특히 영상에서는 달라진 체형을 직접 언급하며 기쁨을 표현하기도 했다. 조혜련은 홀쭉해진 배를 공개하며 "어떻게 할 거냐. 갈비뼈가 보인다"고 말해 눈길을 끌었다.
앞서 조혜련은 연극 '리타 길들이기' 무대에 서기 위해 체중 관리를 했다고 밝혀 화제가 됐다. 4개월 만에 61kg에서 54kg대까지 감량하는 데 성공한 그는 밀가루를 끊고, 채소와 현미밥, 고기 위주의 식단으로 체중을 관리했다고 전했다. 또 틈틈이 운동을 병행하고 하루 7시간 이상의 충분한 수면을 유지하는 등 자신만의 관리법을 공개했다.
한편 조혜련은 1998년 결혼, 슬하에 아들 우주와 딸 윤아를 뒀지만 2012년 이혼했으며 2014년 재혼했다.