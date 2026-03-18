'7kg 감량' 조혜련, 52kg 최저 몸무게 인증.."허리 24인치, 갈비뼈 보여"

최종수정 2026-03-18 05:56

'7kg 감량' 조혜련, 52kg 최저 몸무게 인증.."허리 24인치, …

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 조혜련이 최저 몸무게를 달성했다.

17일 조혜련은 자신의 계정에 "5일동안 스매싱바디 완성!!! 몸무게 최종 52.6킬로. 허리24인치. 숙변제거. 갈비뼈 확인됨. 다들 화이팅!!!!"이라는 글과 함께 짧은 영상을 업로드 했다.

영상 속 조혜련은 디톡스 다이어트 중임을 밝히며 체중 감량 과정을 공유했다. 그는 "어제는 많이 비웠다. 먹는 것도 없는데 숙변이 엄청 나왔다"며 활발한 장 건강을 언급했다. 이어 체중계 사진을 공개하며 "최종 몸무게 52.6kg이다. 5일 동안 0.4kg이 빠졌다"고 자랑했다. 또한 "라인이 완전히 달라졌다. 몸이 더 가벼워지고 건강해진 느낌"이라며 만족감을 드러냈다.

특히 영상에서는 달라진 체형을 직접 언급하며 기쁨을 표현하기도 했다. 조혜련은 홀쭉해진 배를 공개하며 "어떻게 할 거냐. 갈비뼈가 보인다"고 말해 눈길을 끌었다.

앞서 조혜련은 연극 '리타 길들이기' 무대에 서기 위해 체중 관리를 했다고 밝혀 화제가 됐다. 4개월 만에 61kg에서 54kg대까지 감량하는 데 성공한 그는 밀가루를 끊고, 채소와 현미밥, 고기 위주의 식단으로 체중을 관리했다고 전했다. 또 틈틈이 운동을 병행하고 하루 7시간 이상의 충분한 수면을 유지하는 등 자신만의 관리법을 공개했다.

한편 조혜련은 1998년 결혼, 슬하에 아들 우주와 딸 윤아를 뒀지만 2012년 이혼했으며 2014년 재혼했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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