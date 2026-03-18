'서프라이즈' 박재현, 안타까운 재연 배우 현실 "한달 수입 150만원" ('X의 사생활')

기사입력 2026-03-18 06:50


'서프라이즈' 박재현, 안타까운 재연 배우 현실 "한달 수입 150만원"…

[스포츠조선 정안지 기자] 연기자 박재현이 '서프라이즈' 출연 당시 출연료를 털어놨다.

17일 첫 방송된 TV CHOSUN 'X의 사생활'에서는 박재현이 16세 연하 'X(전처)' 한혜주와의 이혼 스토리를 밝혔다.

박재현은 한혜주와 2017년 연애를 시작, 이후 6개월 만에 아이가 찾아오면서 2018년 3월 축복 속 결혼했다. 16살 차이를 극복한 사랑이었지만, 결혼 7년 차에 결국 이혼했다.

"이게 현실이구나. 결혼하면 이렇게 되는구나". 두 사람은 결혼 후 세대 차이와 양육 방식 차이로 다툼이 시작됐다고.

박재현은 '서프라이즈' 재연 배우로 출연해 수천 가지 배역을 맡아 폭 넓은 연기를 펼쳐왔지만 현실로 인해 결국 배우를 은퇴했다.

박재현은 "결혼 후 가족을 위해서 모든 걸 다 포기했다. 은퇴 이유도 경제적인 문제 때문이었다"라면서 "'서프라이즈' 한 회 출연료가 40만 원 이하였다. 한 달 수입이 150만 원이었다"라며 가족을 부양하기엔 부족한 금액에 결국 은퇴를 선택했다. 그는 "배우라는 직업은 고정적인 수입이 없다 보니까 못 벌 때는 한 푼도 못 버는 경우가 많으니까 대처를 못 하겠더라"면서 "배우 생활을 안 해야 가정을 지킬 수 있겠더라"라고 솔직하게 털어놔 눈길을 끌었다.


'서프라이즈' 박재현, 안타까운 재연 배우 현실 "한달 수입 150만원"…
현재 4평 원룸에서 생활하며 식당 주방에서 일하고 있다는 박재현은 "여러번 사업 실패했다. 회사 유튜브 채널 운영, 보험, 대리운전, 그다음에 베트남에 사업하러 갔다가 쫄딱 망하고 돌아왔다"면서 "경제적으로 많이 어려워졌고, 그러다 보니 자연스럽게 지금 일을 하게 됐다"라고 밝혔다.

아침 7시, 식당으로 출근한 박재현은 10시간 만에 주방에서 벗어났다. 그때 '서프라이즈' 동료 배우 정국빈이 찾아왔고, 이야기를 나누던 박재현은 "'서프라이즈'를 진짜 좋아하면서 했다. 근데 그만둔 이유는 금전적인 것도 있고 딸이 '재연배우의 딸'로 불리는 게 싫었다. 딸에게 큰 상처가 될 것 같았다"고 털어놨다.


이어 박재현은 "배우들이 '서프라이즈'하면서 다른 일을 병행했다. 나는 다른 일을 해본 적 없다. '나는 배우니까'라면서 자존심 세운 거다"라면서 "내가 '서프라이즈'를 하는데 다른 일을 하면 사람들이 '서프라이즈 해서 돈 못 버나 보다'라는 이야기를 들을까 봐 다른 일 하지도 않았다"라며 오롯이 연기만을 고집했던 당시를 떠올렸다.

이에 정국빈은 "지금은 양육비를 줄 형편이 되냐"라고 물었고, 박재현은 "다 주긴 했다"라고 말했다. 이어 그는 "베트남에 있을 때 상황이 너무 안 좋아서 한 번 못 준 적 있다. 가슴 많이 아팠다. 당연히 줘야 하는 건데"라면서 상황을 이해해 준 전처에게 고마운 마음을 드러내기도 했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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