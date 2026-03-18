'2세 포기' 진태현, '시험관 권유'에 단호한 거절 "♥박시은 힘들게 할 생각 없어" [전문]

기사입력 2026-03-18 08:57


'2세 포기' 진태현, '시험관 권유'에 단호한 거절 "♥박시은 힘들게 …

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 진태현이 계속된 시험관 시술 권유에 결국 단호한 입장을 밝혔다.

진태현은 18일 아내 박시은과의 데이트 근황을 공개하며 "아직도 많은 팬 분들이 2세를 포기하지 말라 하시며 DM으로 좋은 병원 시술 방법들을 알려주신다"고 운을 뗐다.

진태현은 "저희는 포기한 게 아니고 이제 우리 두 사람의 사랑만을 위해 내려놓았다. 그리고 좋은 시술 등 의학의 힘을 빌리고자 했으면 오래 전에 했을 것"이라며 "지금까지도 자녀라는 존재보다 아내를 더 사랑하기에 앞으로도 아내를 육체적으로나 정신적으로 힘들게 할 생각은 전혀 없다. 그러니 이제 여러분의 사랑의 DM은 그만 보내주시라"고 단호하게 대처했다.

진태현은 "저희 부부도 참 순탄치 않았다. 말 못 할 큰 상처, 아내의 큰 아픔, 저의 수술 등 좋은 일들만 있진 않았다"며 "그래도 고난이 축복이라는 말씀 붙들고 살아내고 있다. 우리를 엄마 아빠라고 말해주는 녀석들과 하나님이 말씀하신 식탁의 교제를 계속 이어가겠다"고 밝혔다.


'2세 포기' 진태현, '시험관 권유'에 단호한 거절 "♥박시은 힘들게 …
이어 "사실 말씀 못 드리지만 맘으로 품고 있는 아이들이 더 있다"며 "조금 남들과 다른 길을 간다고 뭐라 마시고 응원 많이 해달라"고 당부했다.

진태현 박시은 부부는 지난 1월 "아이를 갖기를 갖기 위한 노력은 여기서 멈추기로 했다"며 2세 계획을 중단했다고 밝혔다. 세 번의 유산과 진태현의 갑상선암 수술 등 여러 고비를 겪은 두 사람은 서로와 입양한 딸들에게 집중하겠다며 "남편이 아프면서 우리가 건강하게 서로 옆에 있어주는 게 가장 큰 축복이 아닐까 생각이 들었다. 이제 우리가 서로 사랑하는데 더 집중할 것"이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

다음은 진태현 전문


안녕하세요 평안하시죠?

며칠 전 아내와 원주 쪽으로

드라이브를 다녀왔습니다

봄바람이 기분이 참 좋습니다

저와 아내는 항상 서로를 사랑하고 아끼고

감사하며 존경하며 인정하고 배려하고

서로를 먼저 생각합니다

아직도 많은 팬분들이 2세를 포기하지 말아라

하시며 DM으로 좋은 병원 시술 방법들을 알려주시는데요 저희는 포기한 게 아니고 이제 우리 두 사람의 사랑만을 위해 내려놓았습니다 그리고 좋은 시술등 의학의 힘을 빌리고자 했으면 오래전에 했을 겁니다 지금까지도 자녀라는 존재보다 아내를 더 사랑하기에 앞으로도 아내를 육체적으로나 정신적으로 힘들게 할 생각은 전혀 없습니다 그러니 이제 여러분의 사랑의 DM은 그만 보내주세요

저희 부부도 참 순탄치 않았습니다

말 못 할 큰 상처, 아내의 큰 아픔, 저의 수술등

좋은 일들만 있진 않았습니다

그래도 고난이 축복이라는 말씀 붙들고

살아내고 있습니다

우리를 엄마 아빠라고 말해주는 녀석들과

하나님이 말씀하신 식탁의 교제를 계속 이어가겠습니다 사실 말씀 못 드리지만 맘으로 품고 있는 아이들이 더 있습니다 조금 남들과 다른 길을 간다고 뭐라 마시고 응원 많이 해주세요

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

♥이효리 결혼 진짜 잘했네..상담가 이호선, 이상순 극찬 "전형적인 안정형"(상담소)

2.

'돌싱' 28기 영자, 임신후 ♥영철에 결별 통보 "확신 안줘, 독박육아 불안했다"(상담소)

3.

강재준♥이은형, 19개월 子 육아 중 희소식..."어린이집 방학 없다"

4.

[종합] 이진호 "이장우 미수금 논란, 혼자 독박쓰는 구조 돼버려…진짜 책임은 3자계약 만든 업체 대표들"(연예뒤통령)

5.

이휘재 4년만 활동 재개, 아내 문정원 SNS 복귀까지 '겹경사'

연예 많이본뉴스
1.

♥이효리 결혼 진짜 잘했네..상담가 이호선, 이상순 극찬 "전형적인 안정형"(상담소)

2.

'돌싱' 28기 영자, 임신후 ♥영철에 결별 통보 "확신 안줘, 독박육아 불안했다"(상담소)

3.

강재준♥이은형, 19개월 子 육아 중 희소식..."어린이집 방학 없다"

4.

[종합] 이진호 "이장우 미수금 논란, 혼자 독박쓰는 구조 돼버려…진짜 책임은 3자계약 만든 업체 대표들"(연예뒤통령)

5.

이휘재 4년만 활동 재개, 아내 문정원 SNS 복귀까지 '겹경사'

스포츠 많이본뉴스
1.

부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026 수익, 대체 얼마길래

2.

충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해 대표팀 복귀 '욕받이 전락'

3.

中 좌절! 월드컵 참가 희망 다시 '와르르'..."우리 안전 보장해!" 이란, 월드컵 참가 위한 특별 협상 돌입 "멕시코로 경기장 옮겨줘"

4.

'4위 쟁탈전' 간절한 기업은행, 사령탑 교체 후 16승10패 → 봄배구 조건 채웠는데 '현실의 벽'…"육서영 미쳐주길" [김천포커스]

5.

'1위 확정' 도로공사의 여유 → '시즌아웃 유력' 타나차 복귀? "깁스 풀었더니 붓기가…" [김천포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.