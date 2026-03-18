윤진이, 4년 공백기에 경제권도 내줬다 "♥남편 가고 싶은 곳으로 이사"

기사입력 2026-03-18 09:33


윤진이, 4년 공백기에 경제권도 내줬다 "♥남편 가고 싶은 곳으로 이사"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤진이가 두 딸의 교육을 위해 이사를 고민 중이라 밝혔다.

윤진이의 유튜브 채널에서는 17일 'S.O.S 미운 네살 등장(Feat. 말 잘함 주의)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤진이 부부는 "저희가 주말마다 놀러 가기를 하고 있다"며 딸들을 데리고 경기도 용인의 리조트를 향했다. 윤진이는 "제이가 수업할 수 있는 곳이 있어서 수업하러 들어가보겠다"며 리조트 내 아이들과 함께 놀 수 있는 공간을 소개했다.

딸 제이 양이 수업에 들어가면서 한 시간 자유시간이 생긴 윤진이 부부. 두 사람은 식사를 하면서 팬들에게 근황을 나눴다. 윤진이는 "요즘 여러 가지 생각들을 하고 있다. 이사 생각도 하고 있고 아기들 교육도 생각하고 있다"며 "청약을 넣어보려 한다. 될지 안될지 모르겠지만"이라고 이사 계획을 밝혔다.


윤진이, 4년 공백기에 경제권도 내줬다 "♥남편 가고 싶은 곳으로 이사"
윤진이는 "어제 아파트들을 구경했는데 거기서 세 정거장이면 여의도를 간다 해서 (남편이) 행복해하더라"라고 밝혔다. 윤진이의 남편이 여의도에서 근무하기 때문. 이에 윤진이는 "그거 아시죠? 쩐주가 가고 싶은 곳으로 가야 하는 것"이라며 남편의 의견을 따르겠다고 밝혔다.

이어 윤진이의 남편은 4살이 된 첫째 딸의 훈육을 고민했다. 윤진이는 "나는 혼내야 된다고 생각한다. 왜냐면 제이가 지금 네 살이고 훈육을 할 때가 됐다"고 단호하게 말했지만 남편은 "네 살 아이가 자기주장이 세지지 않냐. 자기 맘대로 안 되면 떼를 쓰는데 그래도 훈육을 하고 안 된다 해야 할지, 울지 말라고 하면서 얘기를 들어주고 맞춰주는 게 좋은 건지 한 번씩 고민이 된다"고 토로했다.

이에 윤진이는 "안 되는 건 안 되는 것"이라며 "제이가 울음을 그칠 때까지 더 이상 말을 안 했으면 좋겠다. 우리가 잘해야 한다"고 마음을 다졌다. "훈육하면 마음 아프지 않냐"는 남편의 말에도 윤진이는 "근데 해야 한다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'돌싱' 28기 영자, 임신후 ♥영철에 결별 통보 "확신 안줘, 독박육아 불안했다"(상담소)

2.

이휘재 4년만 활동 재개, 아내 문정원 SNS 복귀까지 '겹경사'

3.

강재준♥이은형, 19개월 子 육아 중 희소식..."어린이집 방학 없다"

4.

[종합] 이진호 "이장우 미수금 논란, 혼자 독박쓰는 구조 돼버려…진짜 책임은 3자계약 만든 업체 대표들"(연예뒤통령)

5.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차..."아빠들 대체로 힘 없어" ('틈만나면')

연예 많이본뉴스
1.

'돌싱' 28기 영자, 임신후 ♥영철에 결별 통보 "확신 안줘, 독박육아 불안했다"(상담소)

2.

이휘재 4년만 활동 재개, 아내 문정원 SNS 복귀까지 '겹경사'

3.

강재준♥이은형, 19개월 子 육아 중 희소식..."어린이집 방학 없다"

4.

[종합] 이진호 "이장우 미수금 논란, 혼자 독박쓰는 구조 돼버려…진짜 책임은 3자계약 만든 업체 대표들"(연예뒤통령)

5.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차..."아빠들 대체로 힘 없어" ('틈만나면')

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해 대표팀 복귀 '욕받이 전락'

2.

"정말 최악이다!" 中 준결승 탈락 후폭풍…'정말 화가 나는 경기' 중국, 호주에 1-2 패배 '분노 폭발'

3.

부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026 수익, 대체 얼마길래

4.

대통령 납치한 미국! WBC서도 베네수엘라 폭격한다…경직된 분위기→이건 야구가 아니라 전쟁이야

5.

中 좌절! 월드컵 참가 희망 다시 '와르르'..."우리 안전 보장해!" 이란, 월드컵 참가 위한 특별 협상 돌입 "멕시코로 경기장 옮겨줘"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.