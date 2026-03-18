박신양, '연기 은퇴설' 돌더니 돌연 예능으로 컴백..'옥문아' 질문 폭탄에 '동공지진'

KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')은 매일 쏟아지는 세상의 모든 잡학 지식 속에서 '뇌섹인'이 되기 위해 옥탑방에 모인 문제아들이 기상천외한 문제들을 두고 펼치는 도파민 터지는 퀴즈 전쟁으로, 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재가 대결을 펼친다. 오는 19일 방송되는 306회에서는 대한민국 로맨스의 전설이자 13년 차 화가 박신양이 출연해 베일에 가려진 예능감을 뽐낸다.
이 가운데 '연예계의 유니콘'으로 통하는 박신양의 실물을 영접한 '옥탑즈'가 집단 흥분 상태에 빠진다. 김숙은 "박신양이 나오신다고 해서 신기했다. 내가 방송을 30년 했는데 처음 본다"라면서 연신 놀라워하는데, 이에 홍진경은 "내가 동국대 연영과 96학번이고, 박신양 선배님이 86학번이다. 학교 선배인데도 한 번도 본 적이 없다"라고 덧붙여 놀라움을 더한다.
반면 김종국이 박신양과의 뜻밖의 인연을 자랑해 관심을 한 몸에 받는다. 김종국이 "사실 신양이 형님과 저는 13년 전에 만난 사이"라면서 "'런닝맨'에서 뵀었다. 그때 형님이 다리 찢기를 참 열심히 하셨다"라며 박신양의 반전 면모를 증언하는 것. 또한 김종국은 박신양을 향해 열렬한 팬심을 드러내기도 하는데, 김종국이 박신양의 대표작인 영화 '약속'의 명대사를 오마쥬하며 "나는 형님이 '사랑하고!'만 하면 무조건 운다. 볼때마다 운다. 어우~ 눈물이 나서 죽겠다"라며 '박신양 한정 에겐남'을 인증해 주변을 웃음바다로 만든다.
한편 이날 '옥탑즈'는 박신양을 향해 쉴 새 없는 질문 폭탄을 쏟아부어 '예능 면역력 제로 상태'인 박신양의 혼을 쏙 빼놓는다는 후문이다. 이에 박신양은 동공지진을 일으키며 "혹시 여기 원래 여섯 분이 한꺼번에 얘기하나요?"라고 물어 현장을 웃음바다로 만든다고.
이에 '연예계의 유니콘' 박신양의 베일을 시원하게 걷어 젖힐 '옥탑즈'의 활약 속에 풍성한 이야깃거리들이 가득할 '옥문아' 분 방송에 기대감이 고조된다.
옥탑방에서 펼치는 도파민 폭발의 수다와 퀴즈 전쟁이 담기는 '옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 KBS2에서 방송된다.