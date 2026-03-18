'서프라이즈' 박재현 전처, 이혼 후 무속인 됐다…"가정 지키고 싶었다" 눈물
[스포츠조선 이우주 기자] 'X의 사생활' 박재현의 전처 한혜주가 이혼 후 신내림을 받고 무속인이 된 근황을 공개한다.
17일 TV조선 'X의 사생활' 방송 말미에서는 배우 박재현의 전처의 근황이 공개됐다.
MBC '서프라이즈' 재연 배우 박재현은 16살 연하 한혜주와 만난 지 6개월만 임신, 결혼 소식을 알렸다. 하지만 결혼 후 세대 차이, 성격 차이 등으로 갈등을 빚었던 두 사람은 딸의 심장 수술을 앞두고 박재현의 부모님과 합가하는 과정에서 갈등이 폭발, 결국 결혼 7년 만에 이혼했다.
이혼 후 원룸 생활을 하며 지내는 박재현의 근황이 공개된 가운데, 이 모습을 영상으로 처음 본 한혜주는 "저는 좋았다. 잘 살고 있는 거 같아서. 어떤 일을 하든 응원하니까 잘 사는 모습을 보여줘 제발 나한테. 잘 살아. 열심히"라고 전남편 박재현을 응원했다.
영상 말미 공개된 예고편에는 무속인이 된 한혜주의 모습이 그려졌다. 한혜주는 "23년도 12월에 신내림을 받았다"며 "사실 제가 너무 힘들었다. 모든 게 신의 길을 가기 위해 겪었던 과정이라 생각한다"고 신내림을 받기까지 고통스러웠던 과정을 털어놓는다.
특히 한혜주는 "전 가정을 지키고 싶다"며 이혼을 원하지 않았다는 발언으로 스튜디오를 한번 더 놀라게 한다. 이에 박재현 역시 "진짜 이혼하고 싶어서 이혼하자고 한 건 아니다. 남자로서 질러야 하는 상황이 있지 않냐"고 말해 모두를 놀라게 했다.
김구라가 "이상한 자격지심이 있다"고 일침했지만 박재현은 "이혼서류 내밀어도 안 쓰면 되지 않냐"는 발언으로 또 한번 스튜디오를 뒤집는다.
한편, 박재현, 한혜주가 출연하는 TV조선 'X의 사생활'은 오는 24일 방송된다.
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