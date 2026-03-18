'하시3' 서민재, 시설서 홀로 출산·육아…"친부 측서 서류 위조 고발까지"

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[스포츠조선 김준석 기자] '하트시그널3' 출신 서민재(개명 후 서은우) 측이 아이의 친부와 관련한 입장을 밝혔다.
서은우는 최근 아들을 출산했으며, 현재 복지시설에서 홀로 아이를 양육 중인 것으로 전해졌다. 그러나 아이의 친부 A씨와 출생 및 양육과 관련한 구체적인 협의는 아직까지 이루어지지 않은 상태다.
또한 A씨 측은 서은우를 상대로 민·형사상 법적 조치를 진행 중이며, 최근에는 병원 관련 서류 위조 의혹까지 제기한 것으로 알려졌다. 이에 대해 서은우 측은 "해당 서류는 위조된 사실이 없다"고 반박했다.
그러면서 "법적 분쟁 확대가 아닌, 아이를 위해 양측이 진정성 있는 대화를 나누길 바란다"며 "대화의 문은 언제든 열려 있다"고 덧붙였다.
한편 서민재는 2020년 채널A '하트시그널3'에 출연해 이름을 알렸다. 그는 지난해 혼전 임신 사실을 공개하며 아이의 친부 A씨의 신상 일부를 공개해 논란이 됐으며, 현재 관련 법적 공방이 진행 중이다.
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