'하시3' 서민재, 시설서 홀로 출산·육아…"친부 측서 서류 위조 고발까지"

기사입력 2026-03-18 15:33


'하시3' 서민재, 시설서 홀로 출산·육아…"친부 측서 서류 위조 고발까…

[스포츠조선 김준석 기자] '하트시그널3' 출신 서민재(개명 후 서은우) 측이 아이의 친부와 관련한 입장을 밝혔다.

서은우의 법률대리인 오엔법률사무소는 18일 공식 입장문을 통해 "개인적인 관계에서 비롯된 일로 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "서은우 씨가 바라는 것은 단 하나, 아이의 아버지로서 책임 있는 태도와 진정성 있는 대화와 협의"라고 강조했다.

서은우는 최근 아들을 출산했으며, 현재 복지시설에서 홀로 아이를 양육 중인 것으로 전해졌다. 그러나 아이의 친부 A씨와 출생 및 양육과 관련한 구체적인 협의는 아직까지 이루어지지 않은 상태다.

또한 A씨 측은 서은우를 상대로 민·형사상 법적 조치를 진행 중이며, 최근에는 병원 관련 서류 위조 의혹까지 제기한 것으로 알려졌다. 이에 대해 서은우 측은 "해당 서류는 위조된 사실이 없다"고 반박했다.

서은우 측은 "현재까지 상대방을 상대로 형사 고발이나 손해배상 청구는 하지 않았으며, 아이의 권익 보호를 위해 인지청구 소송만 제기한 상태"라고 밝혔다.

그러면서 "법적 분쟁 확대가 아닌, 아이를 위해 양측이 진정성 있는 대화를 나누길 바란다"며 "대화의 문은 언제든 열려 있다"고 덧붙였다.

한편 서민재는 2020년 채널A '하트시그널3'에 출연해 이름을 알렸다. 그는 지난해 혼전 임신 사실을 공개하며 아이의 친부 A씨의 신상 일부를 공개해 논란이 됐으며, 현재 관련 법적 공방이 진행 중이다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'서프라이즈' 박재현 전처, 이혼 후 무속인 됐다…"가정 지키고 싶었다" 눈물

2.

"갈비뼈까지 보여"…조혜련, 52.6kg 최저 몸무게 경신→5일 디톡스로 "허리 24인치 확인" 자랑

3.

홍상수·김민희, 공항서 포착된 '3인 가족'…"유모차 밀며 시선 의식 안 해"

4.

쯔양, 구제역 '재판소원' 예고에 끝없는 고통 호소…"사실상 2차 가해"

5.

'11kg 감량' 안선영, 다이어트 성공에 일침 "기본도 모르는 사람 많아"

연예 많이본뉴스
1.

'서프라이즈' 박재현 전처, 이혼 후 무속인 됐다…"가정 지키고 싶었다" 눈물

2.

"갈비뼈까지 보여"…조혜련, 52.6kg 최저 몸무게 경신→5일 디톡스로 "허리 24인치 확인" 자랑

3.

홍상수·김민희, 공항서 포착된 '3인 가족'…"유모차 밀며 시선 의식 안 해"

4.

쯔양, 구제역 '재판소원' 예고에 끝없는 고통 호소…"사실상 2차 가해"

5.

'11kg 감량' 안선영, 다이어트 성공에 일침 "기본도 모르는 사람 많아"

스포츠 많이본뉴스
1.

한국을 이긴 도共을 이긴 미국을 이긴 베네수엘라, 2026 WBC 우승!!! [마이애미 현장]

2.

'美 격파' 목청 터져라 국가 부른 베네수엘라, 사상 최초 우승 감격 눈물…"우린 가족이야"

3.

'상금 2.5배↑ 역대급 돈잔치' 韓대표팀 26억원 초대박! 호주전 못이겼으면 11억…우승팀 100억원

4.

WBC도 안보냈는데... '애지중지' 사사키, 160km 던지면 뭐하나. 볼넷,볼넷,볼넷에 결국 강판[MLB]

5.

'와 타격 3위' 손톱 염증도 못 막았다, KIA 1라운더 미쳤다…수비는 80억급, 드디어 터지나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.