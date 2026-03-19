28기 정희 딸, ♥광수에 '아빠' 호칭…재혼 전 가족 여행 "너무 예뻐"

기사입력 2026-03-19 08:58


28기 정희 딸, ♥광수에 '아빠' 호칭…재혼 전 가족 여행 "너무 예뻐…

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 광수, 정희가 가족여행을 떠났다.

최근 유튜브 채널을 개설한 28기 광수는 지난 18일 정희 가족과 양평 여행을 떠난 영상을 게재했다.

광수를 찍어주던 정희는 "이걸로 찍으니까 오빠 얼굴 엄청 크게 나와"라고 놀렸고 광수의 딸은 "원래 큰 거야"라고 말해 웃음을 안겼다. 브런치 카페에 간 정희 모녀와 광수의 딸은 전신거울 앞에서 사진을 찍기 위해 포즈를 취했다. 정희는 "아빠도 오세요"라며 광수를 불렀고 정희의 딸 역시 "아빠도 와요"라고 말해 훈훈함을 안겼다.

광수랑 정희는 딸들과 실내 동물원과 오락실에 가며 즐거운 시간을 보냈다. 특히 광수는 정희의 딸과 몸으로 놀아주며 더욱 친해지는 시간을 가졌다.


28기 정희 딸, ♥광수에 '아빠' 호칭…재혼 전 가족 여행 "너무 예뻐…
한편, SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 28기 돌싱특집에 출연한 광수와 정희는 방송을 통해 연인으로 발전했다. 각자 딸을 양육 중인 두 사람은 지난달 이지혜의 유튜브 채널에 출연해 재혼에 대해 이야기했다.

8개월째 만남을 이어가고 있는 두 사람에 이지혜는 "8개월 정도면 두 분이 진전된 관계를 생각할 거 같다. 다른 분들은 결혼도 하셨는데 그런 고민도 하실 거 같다"고 재혼에 대해 조심스럽게 물었고 두 사람은 "하고 있다"고 재혼을 암시했다.

정희는 "둘 다 양육을 하는 상황에서 받아들이는 시간을 충분히 주고 싶다"고 말했고 이지혜는 "급하게 해봤자 좋을 게 사실 없다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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