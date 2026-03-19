'어서와' 김준현 "나가라해도 정 뗄 수 없다, 힘든 시절 겪은 전우애 있어"

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 김준현이 딘딘에 대한 반가움을 표했다.
이번 시즌에서는 기존 호스트 중심 포맷에서 벗어나 '한국에 친구가 없어도 누구나 여행자가 될 수 있는' 방향으로 변화를 꾀했다.
MC로는 김준현과 딘딘이 나선다. 파일럿부터 지금까지 '어서와 한국은 처음이지?'와 함께해 온 김준현은 "너 나가라해도 정을 뗄 수 없는 프로그램이다. 10년 가까운 시간 동안 하면서, 어마어마한 애정이 생긴다. 내가 아닌 다른 사람이 앉아 있다면이라는 생각조차 할 수 없다. 이번에도 다행이도 함께 하게 됐다"고 말했다.
두 사람은 변함없는 호흡도 자랑했다. 딘딘은 "이 프로그램은 편안함이 중요하다. 뭘 해도 받아줄 수 있는 관계가 필요하다"며 "5년이 지났는데도 마치 어제 같이 방송한 것처럼 자연스럽게 이어지더라"고 밝혔다.
이어 "형 머리에 흰 머리가 많이 생겨서 슬프기도 했다"고 농담하기도 했다.
'어서와 한국은 처음이지?'는 19일 오후 8시 30분 첫 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com