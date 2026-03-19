[SC이슈] “짜글이집 오픈 준비 중”…‘음주운전 전과6범’ 임성근, 활동 재개

기사입력 2026-03-19 14:44


[SC이슈] “짜글이집 오픈 준비 중”…‘음주운전 전과6범’ 임성근, 활…

[스포츠조선 조민정 기자] '흑백요리사2' 출연 셰프 임성근이 논란 이후 식당 개업 소식을 전했다.

임성근은 19일 자신의 SNS를 통해 "짜글이집 오픈을 준비 중"이라며 근황을 공개했다.

그는 "건물 사용 승인이 완료돼 인테리어를 시작하게 됐다"며 "오픈이 늦어진 점 죄송하지만, 더 준비해 좋은 음식과 서비스로 인사드리겠다"고 밝혔다.

이어 인테리어 진행 상황을 공유하겠다고 덧붙였으며, 홀과 주방 인력 채용도 함께 공지했다. 공개된 사진에는 새 식당 건물 준공 모습이 담겼다.

이번 소식은 과거 논란 이후 전해진 근황이라는 점에서 더욱 관심을 모은다. 임성근은 지난 1월 유튜브를 통해 음주운전 전력을 직접 고백했다. 이후 추가 전과 의혹 보도가 이어지며 논란이 확산됐다.

당시 여파로 예능 출연에도 차질이 생겼다. MBC '놀면 뭐하니?'와 '전지적 참견 시점', JTBC '아는 형님', KBS2 '편스토랑' 등 출연 예정이던 프로그램 일정이 취소되거나 녹화분이 폐기됐다. 이후 SNS와 유튜브 활동을 중단한 바 있다.

한편 임성근은 한식 조리기능장 자격증을 보유한 요리사로 '한식대첩3' 우승으로 이름을 알린 뒤 다양한 방송 활동으로 대중들과 만나왔다.


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, '강도 침입' 자택 최초 공개…셀프로 완성한 美친 인테리어

2.

'70세' 김영란 "술 먹고 새벽에 응급실 실려갔다"…충격 과거 고백

3.

홍상수, 子유모차 밀고 김민희와 커플룩…'주변 의식無' 공원 산책 또 포착

4.

박신양 "치의학 전공하는 딸, 화가 된 아빠 이해하지 못했다"

5.

"서장훈, 말년에 배우자 온다"…최초 공개된 사주 풀이에 '너털 웃음'

연예 많이본뉴스
1.

나나, '강도 침입' 자택 최초 공개…셀프로 완성한 美친 인테리어

2.

'70세' 김영란 "술 먹고 새벽에 응급실 실려갔다"…충격 과거 고백

3.

홍상수, 子유모차 밀고 김민희와 커플룩…'주변 의식無' 공원 산책 또 포착

4.

박신양 "치의학 전공하는 딸, 화가 된 아빠 이해하지 못했다"

5.

"서장훈, 말년에 배우자 온다"…최초 공개된 사주 풀이에 '너털 웃음'

스포츠 많이본뉴스
1.

'역시 대한민국 캡틴 SON' 손흥민은 다 계획이 있구나...월드컵 때문에 미국행, 멕시코 국대+고지대 동시 경험 가능

2.

천하의 오타니가 타자를 포기하다니! 첫 등판 땀 닦아내며 161㎞ 4K 무실점, LAD 5인 로테이션 확정

3.

롯데 타선 핵심, 외국인 타자 레이예스...2G 연속 선발 제외 왜? [부산 현장]

4.

"우리 선발진이 약해보여요?" 천하의 김광현이 5선발 '경쟁'이라니…작년 3위 → 올해는? 사령탑의 한껏 커진 꿈 [인천포커스]

5.

'한때 韓 최고의 골잡이' 황의조의 포효 '메인장식', '전광석화 침투→등딱→오른발 슛' 전매특허 플레이로 4호골 쾅

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.