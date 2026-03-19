[SC이슈] “짜글이집 오픈 준비 중”…‘음주운전 전과6범’ 임성근, 활동 재개
[스포츠조선 조민정 기자] '흑백요리사2' 출연 셰프 임성근이 논란 이후 식당 개업 소식을 전했다.
임성근은 19일 자신의 SNS를 통해 "짜글이집 오픈을 준비 중"이라며 근황을 공개했다.
그는 "건물 사용 승인이 완료돼 인테리어를 시작하게 됐다"며 "오픈이 늦어진 점 죄송하지만, 더 준비해 좋은 음식과 서비스로 인사드리겠다"고 밝혔다.
이어 인테리어 진행 상황을 공유하겠다고 덧붙였으며, 홀과 주방 인력 채용도 함께 공지했다. 공개된 사진에는 새 식당 건물 준공 모습이 담겼다.
이번 소식은 과거 논란 이후 전해진 근황이라는 점에서 더욱 관심을 모은다. 임성근은 지난 1월 유튜브를 통해 음주운전 전력을 직접 고백했다. 이후 추가 전과 의혹 보도가 이어지며 논란이 확산됐다.
당시 여파로 예능 출연에도 차질이 생겼다. MBC '놀면 뭐하니?'와 '전지적 참견 시점', JTBC '아는 형님', KBS2 '편스토랑' 등 출연 예정이던 프로그램 일정이 취소되거나 녹화분이 폐기됐다. 이후 SNS와 유튜브 활동을 중단한 바 있다.
한편 임성근은 한식 조리기능장 자격증을 보유한 요리사로 '한식대첩3' 우승으로 이름을 알린 뒤 다양한 방송 활동으로 대중들과 만나왔다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
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